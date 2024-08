Fotbalisté Ostrova si plně užívají úspěšný vstup do nové sezony ve 4. české…

V derby rezervních týmů dlouho pošilhávalo po tříbodovém zisku béčko Svatavy, které hostilo na svém stadionu rezervu Lokte. Nakonec se však body dělily, když o tom rozhodl čtyři minuty před koncem vyrovnávací trefou Alexandr Neč, který upravil skóre na konečných 2:2.

O vítězství přišel také záložní tým Nového Sedla, kterému se postavilo do cesty Krásno. To muselo dohánět během duelu jednobrankové či dvoubrankové manko, ale nakonec manko zlikvidovalo díky dvěma zásahům Václava Dvořáka v závěru duelu, čímž dotáhlo duel do nerozhodného výsledku 4:4.

Cennou výhru Jindřichovic nad béčkem Lomnice v poměru 4:3 gólově řídili v dresu vítěze Havlíkovi. Tadeáš Havlík vstřelil dvě a Tomáš Havlík pak jednu branku. Nejvyšší výhra se zrodila v prvním kole v Oloví, kam fotbalový los nasměroval béčko Dolního Rychnova.

To sice šlo na půdě soupeře do vedení, ale domácí poté pěti zásahy v řadě překlopili duel na svou stranu, když nakonec slavili vysokou výhru 6:2, ke které přispěli dvěma zásahy Jakub Hofman a Stanislav Benešovský.

Výsledky, 1. kolo:

Svatava B – Loket B 2:2 (1:1). Branky: 24. Denis Daniel, 48. Martin Krämling – 25. Václav Michalec, 86. Alexandr Neč.

Krajková – Kynšperk 3:1 (3:0). Branky: 7. a 8. Vojtěch Zajíček, 19. Martin Faško – 51. Martin Najman.

Nové Sedlo B – Krásno 4:4 (2:2). Branky: 31. a 62. Dominik Rubáš, 41. Daniel Farkaš, 56. David Dudi – 6. Michal Němček, 43. Josef Heřman, 83. a 84. Václav Dvořák.

Jindřichovice – Lomnice B 4:3 (2:2). Branky: 16. a 19. Tadeáš Havlík, 56. Eduard Fojtík, 75. Tomáš Havlík – 9. Jaroslav Muras, 19. Roman Bureš, 86. Lukáš Ploscá.

Oloví – Dolní Rychnov B 6:2 (5:1). Branky: 21. Michal Omaszta, 25. a 33. Jakub Hofman, 27. Filip Havlík, 43. a 65. Stanislav Benešovský – 20. Ivan Valach, 60. Jan Čech.