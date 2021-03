Deník přináší exkluzivní pohled do jednotlivých oblastí, v rámci kterého představuje všechny známé kandidáty.

OKRES KLADNO - 7. března 2021

Petr Blažej (37 let): Hrál fotbal za Lokomotivu Kladno, pak se dal na dráhu rozhodčího, nakonec došel až do nejvyšší soutěže. Už deset let je předsedou OFS Kladno, kandiduje také letos.

Petr Blažej.Zdroj: Deník/archiv