Jenže touha vyhrát jde někdy stranou, jsou totiž důležitější měřítka. Třeba čestnost a fair play. ​Šestadvacetiletý Šmolc sám nařízenou penaltu odvolal s vysvětlením, že podklouzl. „Klobouk dolů,“ ocenil chanovický trenér Radim Šiška.​

Šmolc sice odmítl šanci na vyrovnání, ale svým nevídaným gestem si získal srdce fanoušků i funkcionářů. Předseda TJ Chanovice poslal na Okresní fotbalový svaz Klatovy i krajský svaz dopis: ​„Vyjadřuji respekt a obdiv k Jiřímu Šmolcovi. Tento čin by neměl zůstat zapomenutý. Mělo by se o něm dozvědět, co nejvíc lidí…“

A my souhlasíme. Jde o čin hodný obdivu a následování.