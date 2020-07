Jaké se ve vás mísí pocity?

Prvotně je to veliké zklamání. Byl jsem trochu pesimista, i když jsem chtěl věřit, že se skupina o záchranu dohraje. Bohužel k tomu nakonec opravdu nedošlo. Co říct… Je to pro nás prostě ohromné zklamání.

Když ligové grémium rozhodlo, že v případě dohrání Dukla postoupí, radoval jste se nebo naopak optimismus brzdil, jelikož nedohrání bylo stále reálné?

Počítali jsme s oběma variantami. A proto nedělali žádné kroky v posilování. Nechávali jsme to až na dobu, kdy se definitivně rozhodne, jak sezona dopadne. A teď v momentě, kdy se spolu bavíme, už je s největší pravděpodobností jasné, že budeme hrát 2. ligu. No a na tu se okamžitě začneme připravovat.

Alespoň už je jasno a víte co a jak.

Příjemně to pro nás nedopadlo, ale je to pro nás stoprocentní jistota, že to bude opět druhá nejvyšší soutěž. Budeme směřovat všechno k tomu, abychom byli úspěšní.

Jaká podle vás bude příští sezona? V první lize 18 týmů, ve druhé 14…

Plná zmatků. Nedovedu si ji představit. Zásah vyšší moci může přijít kdykoliv. Bude se muset najít mechanismus, jak tomu čelit. Po domluvě s politiky, s hygienou… Ten, kdo bude nemocný, bude mít chřipku nebo angínu, zůstane doma a klub může normálně fungovat. Ale to jsou všechno jen moje spekulace. Nějaké řešení se prostě musí najít. Covid 19 tady prostě bude, musíme se s ním naučit žít.

Postoupit bude mnohem náročnější, když nebude baráž.

Je to tak. Pro kluby, které budou mít ambice postoupit, to bude velice těžké. Je odsouhlaseno, že nahoru půjde pouze jeden. A to bude pro všechny ohromně těžké.

Počty nakažených opět rostou. Jak vidíte začátek nové sezony?

Obávám se velikých problémů. Termínovka první a druhé ligy je na příští sezonu vyloženě hraniční a není moc prostoru na manévrování. Za rok je i mistrovství Evropy a sezona se nemůže příliš posouvat.