Situace se stala v 62. minutě. „To létal balon vně našeho vápna jak hadr na holi a hlavně finále bylo zajímavé. Po míči skočil a zpacifikoval ho gólman Hladiš, ale domácí Žampach neopomněl přepadnout přes našeho brankáře a verdikt sudího Zicháčka byl jasný. Penalta. Po tomto výroku už se asi červenal i domácí kapitán Žampach a sám penaltu odvolal,“ popisuje dění na trávníku na klubovém webu Nivnice vedoucí hostujícího mužstva Milan Bršlica.

Domácí opora ale věděla, že se o nedovolený zákrok nejednalo, což hned řekl i sudímu. „Dal jsem si balon vedle gólmana, který mi skočil pod nohy a já spadl. Byla to blbost, i vůči klukům z Nivnice nefér. Dobře se známe, nemohl bych se jim podívat do očí,“ ví dobře.

Takto se z padoucha stal hrdina. A právem! „Všechno je to o lidech. My to v Šumicích máme takto nastavené. I trenér nám vždycky říká, že máme každý roh či aut přiznat. Věříme, že se nám to vrátí,“ líčí.

Gesto svěřence vyzdvihl také domácí trenér Martin Zicha. „Náš hráč to vyhodnotil tak, že to pokutový kop nebyl. Takhle jsou tady kluci vychovaní a vedení. Prostě takto to cítil. Klidně změní verdikt rozhodčího u rohu i autu,“ oceňuje.

Kapitánovi v kabině rozhodně nic nevyčítal. „Neříkal jsem mu, že se příště nemá přiznávat,“ usmívá se. „Jeho rozhodnutí respektuji, byť to není úplně zvykem. Taky jsem klukům řekl, ať něco podobného nečekají od všech soupeřů,“ přidává s vážnou tváří.

I Žampach ale dobře ví, že ne všude v kraji se hraje fér. To ale borci ze Šumic neřeší. Neobvyklé gesto ocenili i soupeři. „Všichni říkali klobouk dolů a podobně,“ uvedl.

„Chce se nám věřit, že by to udělal i za jiného stavu, ale hlavně tímto gestem vystavil vysvědčení rozhodčímu,“ míní Bršlica.

Asistent trenéra Nivnice Jan Mahdalík před hráčem Šumic veřejně smekl. „Toto gesto fair-play si zaslouží uznání,“ ví dobře.

Hlavně díky Žampachovi se nedělní souboj ještě více nezvrhl. Nivničtí totiž v derby tekli, navíc od 36. minuty, kdy se nechal zbytečně vyloučit Stojaspal, hráli o deseti.

Hosté byli podráždění, neukáznění, přesto závěr dohráli se ctí a pokud by v zakončení byli přesnější, mohli rivalovi ještě zatopit, ale Straňák pokutový kop neproměnil.

„Je pravda, že hosté k nám přijeli trochu nervózní. Možná jsme je zaskočili tím rychlým vedením. Ale ještě večer jsem si psal s Radimem Straňák, který se mi omlouval, že to přehnali,“ líčí Žampach.

Zatímco Nivnice po úvodním triumfu nad Dolním Němčí druhý mistrovský duel nezvládla, Šumičtí jsou i nadále stoprocentní.

„Jsme rádi, že se nám vstup do sezony povedl. Šest bodů je nad očekávání,“ přiznává kapitán mužstva. „S kluky jsme si z toho dělali srandu, že musíme zabrat, protože nás čekají těžcí soupeři, abychom mohli hrát ve větším klidu,“ přidává.

Nyní partu trenéra Zichy čeká náročná venkovní šichta v Bojkovicích. Žampach si před víkendovým duelem odpočine, ve středu míří na dovolenou, v neděli ale bude zase zpátky.