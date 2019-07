Zachránil tak Zbrojovce remízu 2:2. „Snažil jsem se trefit do prostoru, kde nabíhali kluci, ale balon propadl, takže to byl takový šťastný gól,“ uvedl střelec.

Vyrovnávací branku vstřelil netradičně pravačkou. „Jakmile jsem si posunul míč na pravou nohu, všichni se chytli za hlavu. Říkají, že když kopu pravou, je to ztracený míč. Přemýšlel jsem, co s tím teď budu dělat,“ smál se ostřílený bek.

Jihomoravané tak z pátečního zápasu ve středních Čechách dovezli jen bod. Ten je pro ně ztráta, jelikož na Srbské po smolné baráži s Příbramí letos pomýšlí na první místo a postup. „Je to zklamání, ale neděláme z toho paniku. Ještě nás čeká dost zápasů, ve kterých musíme uspět,“ vyhlásil Eismann.

Hráči Zbrojovky přitom v utkání po trefě Jakuba Šurala vedli. Ve druhém poločase ale soupeř duel otočil. „Zápas nebyl dobrý. Výsledkově jsme jej nezvládli. V prvním poločase jsme podali slušný výkon, ale mohli jsme jej korunovat víc góly, to se bohužel nepovedlo,“ litoval čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Zlom v utkání dle něj nastal s druhým poločasem. „Ve druhé půli jsme byli ustrašení a nastala fáze, kdy jsme nehráli, co jsme měli. Na konci už jsme honili výsledek,“ přiblížil.

Brněnské vstupy do sezony:

První zápasy Zbrojovky v posledních čtyřech ročnících:

- druhá liga 2019/2020: Vlašim – Brno 2:2 (Svoboda, Janda z p.k. – Šural, Eismann)

- druhá liga 2018/2019: Brno – Jihlava 1:3 (Magera – Urblík, 2x Klíma)

- první liga 2017/2018: Brno – Ostrava 1:3 (Kratochvíl – Hrubý, Baroš, Stáňa)

- první liga 2016/2017: Slavia Praha – Brno 4:0 (Frydrych,2x Tecl, Ngadeu Ngadjui)

Středočeši se na favority z Brna pečlivě nachystali. „Stejné je to i s ostatními týmy. Vždy musíme dobývat a hledat skulinku v soupeřově obraně,“ řekl.

To se hráčům v červeném v poslední době daří, v pěti přípravných zápasech nasázeli sedmnáct branek a v uplynulém druholigovém ročníku se s třiašedesáti vstřelenými góly stali nejproduktivnějším týmem soutěže. „Je dobré, že jsme v létě navázali na jaro, kdy se nám střelecky dařilo. Věřím, že to promítneme i do mistrovských utkání a dostaneme se do pohody i herního tempa, ve kterém branky dávat budeme a ukážeme ofenzivní fotbal,“ přál si Eismann.

Otázka zůstává, jak na tom budou Brňané se silami. Kvůli organizačním změnám v nejvyšších soutěžích a s tím související baráži totiž hráči dostali jen krátké volno. „Debatovali jsme o tom a není to ideální. Dostali jsme asi dvanáctidenní dovolenou, takže jsme s rodinou vyrazili do tepla. Kdybychom měli čtrnáct či osmnáct dní, bude to určitě lepší. Doufám, že letos to řešit nebudeme a postoupíme z prvního místa,“ sdělil.

I přes zatím nesplněný postup zůstává Eismann v klubu spokojený. Patří totiž ke stavebním kamenům základní sestavy. „Ve Zbrojovce jsem našel perfektní zázemí, ale nevnímám to tak, že mám něco jisté. Tak profesionální sport nefunguje. Trenér má nachystané i další varianty,“ uzavřel železný levý bek, jenž v minulém ročníku nevynechal jediný duel druhé ligy či baráže.

Autor: Jaroslav Galba