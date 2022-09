„Když do vápna šel gólman, už i já jsem tušil, že se něco stane. A taky že se stalo. Trefili břevno a brankář to dorazil hlavou na 2:2,“ kroutil hlavou přerovský trenér a bývalý prvoligový útočník David Rojka.

„Pár gólů jsem už dal jako gólman, ale určitě žádný hlavou. Byl tam přetažený centr, já jsem zůstal na malém vápně. Odrazilo se to přesně na mě, jen jsem to trkl. Pak už jen euforie, běžel jsem to slavit k praporku, ale kluci mě strhli,“ usmíval se bzenecký gólman Dalibor Zeman.

Toho tahle paráda přijde draho. První vstřelený gól, rozhovor do novin i pro místní televizi. „Svlékl bych i dres, ale máme pokuty, to by bylo asi za další stovku. I tak je to pět set korun za gól, celkově se plácnu přes kapsu,“ dodal Zeman.

Další zbytečná ztráta

Viktorka přitom v prvním poločase dominovala, po gólech Kašpárka a Caletky vedla po půlhodině hry 2:0 a vypadalo to, že bez problémů naplní roli favorita. Jenže ve 40. minutě snížil Knotek.

„Vedeme 2:0, nějaké šance tam ještě byly. Bzenec pak snížil z ojedinělé akce. V poločase jsme si něco řekli a nástup nebyl špatný. Martin Repček tam z metru trefil břevno, měli jsme tlak,“ ohlížel se David Rojka.

Jenže v 66. minutě musel kvůli zranění ze hřiště zkušený středopolař Pavel Šišlák a přerovská převaha se začala vytrácet. A jednogólové vedení bývá ošemetné. „Ve středu hřiště jsem musel udělat nějaké změny a od 70. minuty jsme se nepochopitelně začali bát o výsledek. Závěr už byl vyústěním našeho zmaru, kdy jsme si o to opravdu koledovali,“ ví Rojka.

Už v 80. minutě mohl srovnat Knotek, nastřelil ale pouze tyč. Tu trefil i na druhé straně Masný. To hlavní tak přišlo v nastaveném čase. Když brankář Zeman sprintoval v závěru do přerovského vápna, někteří už tušili, jak tohle dopadne.

„Tohle se nám nemůže stávat. Máme doma ze tří zápasů jeden bod. Ty chyby se opakují a jsou na úrovni žáků. Zatím se z toho nemůžeme dostat. Teď nás čekají opravdu těžké zápasy a ukáže se, jak na tom jsme,“ uvědomuje si kouč Přerova.

„Je to daň mladého mančaftu. Ale Bzenec nehrál vůbec špatně, musím ho pochválit, hráli kombinačně, nezalezli, to jsem moc nečekal. Předvedli tady solidní partii, ale je to bohužel hlavně naše chyba. Bzenec si bod asi fakt zasloužil,“ uzavřel David Rojka.