Vše by rychle zapadlo, kdyby nebyl – za své chování – vyloučen. Jeho tým potom prohrál a do svého svěřence se ještě nevezl trenér. Přečtěte si polemiku reportéra Deníku Jiřího Fejgla a šéfa rozhodčích Radka Příhody.

Neměňte fotbal, jen už vyžeňte ty bezmozky

Incident při druholigovém duelu Líšeň vs. Brno se změnil v polemiku o zásahu Jan Silného, o reakci rozhodčího a o následném omilostnění fotbalisty Líšně.

Samozřejmě, je to důležité a taky podstatné, jak říkal Ivan Horník. Je tu však ještě důležitější aspekt této kauzy (a jí podobných, například přehnusného rasismu, který nedávno předvedli „příznivci“ Sparty proti Monaku).

Je nezbytné podobné bezmozky, jak je nazval komentátor Jaromír Bosák, vyhnat ze stadionů. Tito lidé nejsou stvořiteli atmosféry, nýbrž nositeli problémů. Vyhánějí z tribun slušné fanoušky, pravé milovníky fotbalu.

Je potřeba vytvořit friendly prostředí, jak se moderně říká. Korupce a chuligánství jsou totiž zásadními důvody nevysokých návštěv na stadionech v Česku. I když si lidé, kteří se sami titulují jako ti NEJ fanoušci, nalhávají něco jiného. Oni nejsou ti praví.

V západní Evropě, kam chceme navzdory pánovi na Hradě patřit, se podařilo udělat z fotbalu (s občasnými výjimkami) show pro všechny. To chceme i tady. Proto musí přijít drakonický trest pro brněnského narušitele. A jemu podobné.

reportér Deníku Jiří Fejgl

Pravidla hovoří jasně. Rozhodčí za to nemůže

Hodně lidí se mě ptalo, jak vnímám kauzu Líšeň. Chápu ten poprask. Ale je to opravdu tak, že rozhodčí si takzvaně své rozhodnutí obhájí. Pravidla totiž hovoří jasně.

Ano, můžeme se bavit o tom, že šlo jen o druhou ligu, zkušenější sudí by měli větší cit pro situaci. Dali by třeba jen žlutou kartu. Jenže poté by zase oni byli (oprávněně) pokáráni delegátem.

I z tohoto pohledu je celý případ zvláštní a citlivý. Já sám si za svou kariéru nevybavuji moment, který by se tomu jen blížil. Sudí měl na verdikt několik málo vteřin. Neměl video. Na druhou stranu musím zdůraznit, že asi nejen pro mě je Jan Silný pan fotbalista. Hráč Líšně se zachoval nejlépe, jak mohl. Zamezil dalšímu napadení. Tohle se musí podpořit. Je to úplně něco jiného, než když hráč ve vzteku, jako jsme viděli teď v poháru, přiběhne k tribuně a napadne diváka.

Ale zpátky k této kauze. Dopadlo to ještě dobře. Těší mě, že disciplinární komise dokázala najít řešení, které Jana Silného omilostnilo… Byli jsme hned od neděle ve spojení a shodli jsme se na tom, že takový případ si žádá mimořádné řešení.

šéf arbitrů Radek Příhoda