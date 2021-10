Na popud kolegy tak hlavní sudí změnil svoje rozhodnutí a Slovan šel do vedení. Domácí fanoušci nevěřili svým očím. Mohli slavit gól. Ale nezapomněli, právě od Slovanu přišlo do redakce Deníku upozornění.

„Náš brankář ho vytáhl rukama ven. Uznal jsem, že to byl gól,“ popisoval Tomáš Davídek inkriminovaný okamžik.

Po rohu hlavičkoval domácí Milan Sartorius, ale gólman Kozolup zasáhl, jenže někde na pomezí brankové čáry. Po skrumáži nakonec skončil míč v autu. Co teď? Byl to gól, nebo nebyl?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.