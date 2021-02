V neděli se v městě automobilů poprvé jako soupeř, protože poslední dva vzájemné zápasy sehrály oba celky na jaře 2020 i loni na podzim v Doosan Areně. Pokaždé vyhráli viktoriáni, 7:1, resp. 2:1. I teď myslí na výhru.

„V Boleslavi nás nečeká nic snadného. Ale je potřeba zamakat a zvítězit,“ vzkazuje reprezentant do 21 let.

Bude to pro vás stále ještě specifický zápas?

Jo, bude. I když se kádr hodně proměnil, pořád tam jsou kluci, se kterými jsem působil v jednom týmu. Známe se, občas jsme v kontaktu, takže se těším, že si zahrajeme proti sobě.

Vy jste ve středu vstřelil gól v pohárovém zápase s FK Přepeře (7:0). Věříte, že to vám i týmu může pomoct i do ligy?

Myslím, že jo. Malinko jsme si spravili chuť po víkendu, kdy jsme odehráli doma nešťastný zápas s Libercem. Snad nám to v neděli v Boleslavi pomůže.

Soupeři se příliš nedaří, ale o to víc potřebuje každý bod. Asi vás nečeká v Mladé Boleslavi nic lehkého…

To ne, Boleslav je v těžké situaci, bude hrát jako o život. Půjdou do toho na 120 procent, nevypustí žádný souboj. Ale tak je to v české lize skoro s každým. Proti Plzni se všichni chtějí ukázat, takže to pro nás nebude nic nového. Je potřeba zamakat a zvítězit.

S čím na soupeře vyrukujete? Co by mohlo platit?

Naše taktika je už nějakou dobu stejná, snažíme se o útočnou hru. Chceme být dominantní na míči, prosadit se kombinační hrou. Musíme dávat víc balonů do vápna a tlačit se do zakončení. A při ztrátě míče se presinkem snažíme, abychom soupeře do ničeho nepustili.