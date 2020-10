„Těžký zápas, ale zasloužili jsme si vyhrát,“ uvedl trenér Hans-Dieter Flick. „I když se nám třeba nedaří, dokážeme se namotivovat. Máme v sobě vítěznou mentalitu,“ řekl Thomas Müller.

Zápas v Budapešti poutal velkou pozornost. A ne jen proto, že se střetli vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy. Šlo o to, že UEFA pustila na tribuny fanoušky.

Celkem patnáct tisíc lidí!

Reakce byly různorodé. Markus Söder, předseda bavorské vlády, proti duelu brojil a zatvrzele opakoval: „Riziko nákazy je velké.“

V úvahu připadala i karanténa – kdo by vyrazil do Budapešti, po návratu do Německa by musel na týden do izolace. Tahle hrozba (doprovázená slovy jako nebezpečná bomba) prý odradila až stovky fanoušků.

Sevilla dokonce vrátila takřka všechny lístky! „Ale ani my nejsme nadšení, že se hraje v Budapešti. Proč?“ ptal se Flick.

Po zápase se řešila situace kolem koronaviru znovu. Ale spíše kvůli dalším týdnům či měsícům… Budou moci fanoušci opět i na Ligu mistrů? Časem se uvidí. „Vyhodnotíme si to,“ vzkázal Aleksander Čeferin, šéf UEFA.

Je zřejmé, že funkcionáři teď budou vyčkávat, jaké zprávy přijdou za pár dní z Budapešti. Pokud budou dobré (a potvrdí je i Bavoři), možná se fotbal může těšit na bouřící tribuny. A pokud ne… lepší nemyslet.

Tak či tak – slova Ference Faluse, někdejšího maďarského epidemiologa, se vyplnila. Řekl: „Je to experiment. Na lidech.“