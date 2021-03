„Měl tu svoji auru. Bylo znát, že to je jeden z nejlepších záložníků světa všech dob,“ popisuje brankář Vítězslav Jaroš. I s Gerrardovou pomocí se procpal do kádru prvního týmu Liverpoolu. Nyní však devatenáctiletý gólman odešel na hostování do irské ligy. „Dá mi to perspektivu, abych se v budoucnu prosadil v Liverpoolu,“ vysvětluje.

Gerrard měl famózní střelu. Poznal jste to také?

Občas si s námi zahrál a bylo znát, že to v noze má. Kam chtěl, tam to šlo. Uletěla mu tak jedna ze čtyřiceti.

Pustil si hráče k tělu?

Dalo se s ním bavit, pár konverzací jsme měli, ale já spíš debatoval s trenérem brankářů. On naopak řešil hráče v poli.

Zajímal se o nové tréninkové trendy? Řešili jste například datové analýzy?

Občas si vzal hráče na video, ale spíš vysvětloval na hřišti. Tam měl svůj prostor.

Jaký styl jste hráli?

Snažili jsme se o rozehrávku, ale ne zdlouhavou. Pár přihrávek a rychle do útoku. Rangers hrají podobně.

Tím stylem válcují skotskou ligu a prosazují se v Evropě. Kdo bude favorit? Oni, nebo Slavia?

Myslím, že to je vyrovnané. Doma kralují, jsou na vítězné vlně, a tak mají sebevědomí. Ale to Slavia také. Vyhrává ligu, nemá se čeho bát. Ale pozor, bude to pro ni těžší než pro Spartu, která dvakrát jasně porazila Celtic. Rangers jsou jinde.

Slávisté však vyřadili Leicester. Šokovali Anglii?

Bylo to velké, nikdo to nečekal. Ale já jsem nějak tušil, že by mohla uhrát dobrý výsledek. (usmívá se)

Proč?

Už před dvěma lety byla Slavia ve čtvrtfinále, vyřadila Sevillu. A teď se mi zdá, že má ještě lepší tým, od kterého se dají očekávat velké věci.

Jaké?

Přešli přes Leicester, to je špičkové mužstvo Premier League. Kdyby zvládli i další kolo, byl by to obrovský úspěch. Pak už je asi možné všechno.

Co vaše osobní situace? Liverpool vás poslal na hostování do St. Patricks.

Na podzim jsem hlavně trénoval s áčkem, to je skvělé, ale zápasů jsem neměl tolik. O hostování jsme se bavili už od léta. Potřebuju zápasové zkušenosti.

Bude Irsko ideální?

Měl bych být jednička, to je důležité. V Anglii se chodí do třetí ligy, s ní je irská soutěž na stejné úrovní.

Jak vyjde ve srovnání s českou ligou?

Když odmyslíme Slavii, Spartu, týmy hrající o poháry, tak je to podobné.