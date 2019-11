Fotbalový zločin v Plzni. Jak sudí popravil Liberec?

Pokud by fotbalové dění řešil opravdový soud, musel by rozhodčí Zbyněk Proske do vězení. Z nedělní bitvy Plzně a Liberce totiž udělal tragikomedii. Viktoria nad soupeřem vyhrála 4:1, ale více než výsledek se řešil právě výkon muže s píšťalkou.

FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec | Foto: Deník / Daniel Beran