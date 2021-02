„Brankový rozdíl je obrovský. Někdy se vám podaří dělat samé správné věci. A dnes to bylo,“ pronesl Daniel James, jeden ze střelců Manchesteru.

Rudým pomohl už start. Alexandre Jankewitz, jenž v anglické lize poprvé nastoupil v základní sestavě, brutálním šlapákem vlétl do Scotta McTominaye. Sudí neváhal, hráč hostů mazal do kabin.

Není faul jako faul

Jaký rozdíl proti české lize! Matador Marek Matějovský z Mladé Boleslavi ve stejný den surově prošlápl holeň olomouckého technika Davida Housku a viděl jen žlutou kartu. Šlo o nepochopitelný zkrat sudího Alexe Deneva. „Nohu mi sešili, ale mohlo to dopadnout hůř,“ řekl Houska. Měl pravdu, stejně jako v Jankewitzově případě hrozila zlomenina.

V anglickém případě nebyl hříšníkův mančaft potrestán pouze oslabením. United mu začali sypat do brány jeden gól za druhým. V prvním poločase čtyři, po změně stran pět. Na takovou nálož potřebovali hráči Rudých ďáblů čtrnáct střel na bránu. Mimo jich vyslali ještě deset, hosté se zmohli na tři pokusy.

Manchester výsledkem dorovnal svůj historický rekord v Premier League. V roce 1995 zničil totožným poměrem Ipswich. Naopak Southamptom si připomněl krutou chvíli z před dvou let, kdy jej stejně pokořil Leicester.

Pokoření: Hrůza

„Měli jsme jiskru, to byl náš faktor X. Už je to tradice. Pro nás je velká výzva jít pořád dopředu,“ okomentoval výsledek manažer United Ole Gunnar Solskjaer. Ano, to je anglická mentalita: Nezabrzdím, i když vedu o parník.

„Přijít o jednoho hráče po dvou minutách proti takovému soupeři je těžké. Manchester nás přejel a přidával další a další góly,“ řekl pro televizi BBC Ralph Hasenhüttl. „Byla to hrůza,“ oklepal se.

Rudí se výhrou dotáhli na městského rivala, první tým tabulky. Mají stejně bodů jako City, jen horší skóre. Pokračují tak v obrodě, již nenarušil ani fakt, že v listopadu byli na patnácté příčce a ostudně vypadli z Ligy mistrů. To vše Solskjaer ustál, vyhozen nebyl.

„Mám pocit, že pokaždé, když United prohrají, jde o hroznou katastrofu. Ne, není to katastrofa, spíš zklamání. Ten příběh honu na čarodějnice je strašlivý,“ zastal se ho v BBC bývalý obránce klubu (a někdejší spoluhráč) Phil Neville.

Překotné změny?

Norského manažera nesrazila ani trpná lednová chvilka, domácí prohra se Sheffieldem United, nejhorším celkem soutěže.

Ono vlastně není divu. Přes toto výjimečné klopýtnutí dotáhl mužstvo poprvé po osmi letech, kdy skončil legendární trenér Alex Ferguson, na první místo. V United se mezitím protočilo pět trenérů, vedení si konečně všimlo, že překotné změny nemají cenu.

„Záleží na tom, na jakém místě tabulky jste v květnu. Sbíráte body, abyste si mohli říct: Povedlo se to,“ pronesl Solskjaer.

Po úterním večeru si to říct může. Co po sezoně?