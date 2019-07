/VIDEO/ Připadalo vám, že Wayne Rooney svým odchodem do zámoří sešel z očí? Pokud ano, tak vězte, že tenhle útočník se opět připomenul. A hodně výrazně. Zápas proti Orlandu rozhodl trefou z hloubi vlastní poloviny hřiště.

Wayne Rooney (druhý zleva) v dresu DC United slaví gól proti Orlandu | Foto: profimedia.cz

Přitom to zprvu vůbec nevypadalo na to, že by se mohlo jeho DC United po té akci radovat. Jeden z jeho spoluhráčů sice odkopem z prostoru vlastního vápna založil protiútok, míč ale vzápětí zachytili fotbalisté Orlanda.