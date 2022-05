Anglická fotbalová asociace suspendovaného Yemse vyšetřuje. „Obvinění bereme velmi vážně a potvrzujeme, že v této záležitosti probíhá vyšetřování. Nemůžeme říct více, dokud celou záležitost neuzavřeme,“ stojí v prohlášení asociace.

Na Yemse upozornili hráči, kteří si stěžovali na jeho chování u Asociace profesionálních fotbalistů. Britským novinářům se podařilo zjistit, jak se rasistické chování trenéra projevovalo.

Hráče s tmavší barvou pleti nazýval hanlivě negry. Asiaty zase označoval za teroristy nebo sebevražedné atentátníky a pojídače kari. Jednomu hráči mládežnického týmu řekl, aby se nevracel domů s batohem, protože by si cestující mysleli, že v něm má bombu. Tým na tréninku segregoval a zavedl dvě samostatné šatny, do kterých fotbalisté chodili podle barvy pleti.

Dva hráči z etnických menšin byli vyhozeni z prvního týmu bez udání důvodu. „Byli nuceni trénovat sami a od té doby je nikdo neviděl. Jeden z kluků řekl, že jim Yems křičel do obličeje: Táhněte do pr… vy hajzlové, vypadněte z našeho klubu,“ svěřil se jeden z nejmenovaných hráčů.

Mnoho hráčů bylo traumatizováno, někteří dokonce plakali, když popisovali svou situaci zaměstnancům Crawley Town.

FA statement re Crawley story by @MattHughesDM today: "We are aware of allegations made against Crawley manager John Yems. We are treating allegations extremely seriously and are currently conducting an investigation into them. We cannot comment further until that has concluded."