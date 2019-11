Vyprávět by o tom mohli Souček, Hušbauer, Frydrych a další, které Trpišovský během tréninku dokonale s míčem proháněl, udivoval svou rychlostí a mrštností a nezalekl se ani akrobatických kousků.

Nobody enjoys training more than Slavia Prague manager Jindrich Trpisovsky ? pic.twitter.com/VNN48lwSfn