Zatímco dvacítka fanoušků Viktorie Žižkov hlasitě oslavovala se svými hráči zisk tří bodů, na okraji hrací plochy hledal velice složitě slova domácí obránce Adam Čihák.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Hrozně těžko se mi to hodnotí. Asi na …, takto bych to asi shrnul. Chceme vyhrát a zase prohrajeme, navíc doma. To nemůže být,“ soukal ze sebe.