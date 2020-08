Březová si vyšlápla na třetiligové Zbuzany

Na stadionu Olympie Březové se představil silný celek z ČFL, mužstvo FK Zbuzany 1953. A bylo to velké drama s vítězným koncem pro domácí.

„Velmi kvalitní soupeř, který měl lepší vstup do utkání,“ přiznává březovský kouč Petr Peterka.

Po čtvrthodině ale jeho svěřenci srovnali krok. „Hráli jsme více po zemi, nenakopávali jsme balony, podařilo se nám několikrát dostat do brankových příležitostí, hostům na druhou stranu také,“ pokračuje kouč Olympie. Ve 26. minutě šli ale domácí do vedení, když si po centru srazil hostující hráčv souboji míč do své branky – 1:0.

Potom měl dobré příležitosti po průnicích březovský Dominik Hašek, první dvě střely ještě vytěsnil výbornými zákroky brankář Zbuzan, na třetí ze 45. minuty, již nedosáhl – 2:0.

Začátek druhého poločasu byl potom v režii Zbuzan. „Soupeř na nás nastoupil, snažil se posílat balony na své vysoké hráče, tam nás jednoznačně přehrávali, dostali nás pod tlak,“ líčí Petr Peterka.

V 53. minutě se hostům také podařilo svou převahu přetavit v gól – 2:1.

A bylo ještě hůř. V 75. minutě putoval ze hřiště po druhé žluté březovský Kravar a zkušenému soupeři stačily necelé tři minuty „přesilovky“ ke srovnání stavu – 2:2.

Na nastalém trendu nechtěli Zbuzanští nic měnit a dál se snažili domácí přikovat před jejich svatyni. „Běhali jsme spíše bez balonu než s balonem,“ konstatoval trenér Olympie.

Jenže pak přišla 85. minuta a excelentní „majstrštyk“ nejzkušenějšího hráče na trávníku Davida Vaněčka. Po výborně vybojovaném míči od Nimrichtera si někde na polovině hřiště povšiml vyběhnutého gólmana hostí a svůj pokus nasměroval přesně pod břevno branky Zbuzan – 3:2!

„Zbylých šest minut jsme obrovskou bojovností a nasazením udrželi vítězství,“ popisuje Petr Peterka. „Všichni hráči si sáhli na dno, patří jim velké poděkování,“ dodává ještě trenér Březové.

Olympie Březová – FK Zbuzany 1953 3:2 (2:0). Branky: 26. Zákostelský (vla.), 45. Hašek, 85. Vaněček – 53. Schneider, 78. Surmaj

ŽK: 15. Filipec (BRZ), 48. Šaloun (BRZ), 53. Kravar (BRZ) – 33. Schneider (ZBZ), 71. Uvíra (ZBZ), 75. Hovorka (ZBZ). ČK: 75. Kravar (BRZ). Diváci: 250.

Březová: Martinec – Peterka, Číž, Neudert, Šaloun – Hašek (75. Nimrichter), Filipe (89. Schönwalder), Rusňák, Kravar – Vaněček (C), Badocha (67. Deme).

Slavie deklasovala Mariánské Lázně

Krajské derby se hrálo v Mariánských Lázních, kam zavítala Slavia Karlovy Vary.

Hosté šli do vedení ve 37. minutě zásluhou Vokáče. „Troufnu si říct, že ve 20. minutě mohl být zápas rozhodnutý, ale bohužel se nám naše šance nepovedlo proměnit a zápas jsme si neudělali jednodušší. Domácí si poté vytvořili také nějaké šance, ale ty zlikvidoval Chára nebo obrana v čele s kapitánem Pěkným,“ líčí karlovarský asistent Martin Bulíček.

Po přestávce se na trávníku odehrávala vyrovnaná bitva. To platilo do 58. minuty. Poté Slavia zvýšila své vedení, v 69. minutě přidala třetí gól a bylo prakticky po zápase. „Mariánky potom ztratily chuť bojovat o lepší výsledek a do konce zápasu jsme už na hřišti dominovali,“ poukazuje Bulíček.

Hosté poté rozvlnili domácí síť ještě třikrát. „První kolo MOL CUPU pro nás bylo generálkou před startem podzimní části ČFL. Musím kluky pochválit za to, jak k zápasu přistoupili,“ pochválil ještě své svěřence karlovarský asistent.

Viktoria Mariánské Lázně – FC Slavia Karlovy Vary 0:6. (0:1). Branky: Vokáč, Fencl, Psohlavec 2, Tůma, Farid.

Branky: 37. Vokáč, 58. Fencl, 69. Tůma, 79. Psohlavec, 81. Psohlavec, 87. Farid .

ŽK: 32. Drahorád (MLA), 35. Nedbalý (MLA) – 15. Skala (KVA), 35. Maňák (KVA), 69. Vyleta (KVA), 75. Tůma (KVA).

Mariánské Lázně: Šmejkal – Kořistka (75. Parák), Samek (81. Chlad), Peček, Habart, Drahorád (C), Braun, Nedbalý (81. Holeček), Lattisch (75. Novák), Ruda, Popovič (81. Šilhán).

Karlovy Vary: Chára – Jáša, Skala, Pěkný (C), Tesař, Fencl (60. Vyleta), Vokáč, Mandula, Maňák (67. Farid), Gondzsala (60. Tůma), Hudec (60. Psohlavec).

Překvapení na úkor Baníku

Čtyři stovky diváků se přišly podívat v severočeských Srbicích na klub, který hrál čtrnáct let naši druhou nejvyšší soutěž. A pokud fandili domácímu týmu, hrajícímu krajský přebor, museli být spokojení.

Ve 3. minutě poslal outsidera do vedení Švábenský a o pět minut později to bylo již 2:0, když Egrt proměnil pokutový kop.

Pro mladý hostující celek to byla příliš krutá rána. „Nezachytili jsme úvod. V 8. minutě jsme prohrávali o dvě branky a bylo v podstatě po zápase. Zatím ještě nemáme sílu a kvalitu na to, abychom se s takhle nepříznivým stavem vyrovnali. Prakticky byl po deseti minutách zápas rozhodnutý. Přestože jsme měli celé utkání před sebou, tak bylo vidět, že na zvrat nemáme,“ popisuje sokolovský kouč Víťa Vrtělka.

Snaha se baníkovcům upřít nedá. „Každý to chtěl strhnout sám, ale to nám vneslo na hřiště spíše chaos. Sice jsme hráli, šance jsme si nějaké vytvořili, ale řekl bych, že soupeř měl utkání pod kontrolou,“ přiznal trenér Sokolova.

TJ Sokol Srbice – FK Baník Sokolov 3:0 (2:0). Branky: 6. Švábenský A., 8. Martykán (pen.), 52. Kasal.

Srbice: Šlégr – Pimpara, Jelen, Švábenský O., Vitner – Stibor, Batelka, Kasal, Martykán – Egrt, Švábenský A.

Sokolov: Dvořák – Krlička (55. Stockner), Čermuš, Horvát, Holík (75. Földeš)- Kovář, Kursa, Šulc – Fišer (68. Ptáček), Procházka (55. Hackl), Frič (55. Dotzauer).