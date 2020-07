Sešívaní, kteří mají za sebou dvě přípravná utkání v rámci letního drilu před startem nového ročníku Fortuna ČFL, vstřelili soupeřům čtyři branky, všechny padly na vrub právě Martina Psohlavce. Naposledy jeho dvě trefy znamenaly tři body v souboji s rezervou Teplic po vítězství 2:0. „Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát,“ culil se po utkání spokojeně karlovarský trenér Marián Geňo.

A měl k tomu řádný důvod. „Soupeř byl celý zápas aktivnější a nebezpečnější, měl i více příležitostí ke vstřelení gólů, to si musíme přiznat,“ uznával sílu soupeře trenér Slavie. Rezerva Teplic sice měla více ze hry, byla nebezpečnější, ale v koncovce byla bezzubá. To sešívaní hrozili soupeři ze standardních situací a to se nakonec ukázalo rozhodující. „ My jsme byli nebezpeční prakticky jen ze standardních situací, nakonec jsme právě díky jedné z nich vyhráli,“ narážel Geňo na úspěšný signál, který přetavil v důležitou a cennou branku v 67. minutě střídající Martin Psohlavec, který pak přidal z pozice gólového žolíka v závěru duelu ještě druhou branku, to se psala 87. minuta.

„Jsem rád, že mu to tam po návratu padá, ale je potřeba říct, že mu při těch brankách spoluhráči udělali parádní servis,“ chválil Geňo všechny hráče, kteří přichystali Psohlavcovi dvě brankové radosti.

Sešívaní si tak v rámci přípravy připsali na svůj účet první výhru. „O to víc si toho vítězství musíme vážit, i když je to jen přátelák. Chtěl bych pochválit všechny tři stopery a brankáře, oni byli těmi hlavními strůjci našeho vítězství,“ vyzdvihl výkony svých svěřenců trenér Slavie.

V sobotu 25. července pak čeká Slavii třetí přípravný duel, který odehraje ve fotbalovém azylu ve Staré Roli, kde bude hostit od 16 hodin ambiciózní celek přeštického Robstavu, který přiveze na okraj lázeňského města velmi dobře známý trenér Stanislav Purkart.

„Mezitím nás v týdnu čekají další čtyři náročné tréninky (smích). Zatím vše probíhá tak, jak jsme si naplánovali, a panuje pozitivní nálada,“ dodal závěrem Marián Geňo.

Slavia Karlovy Vary – FK Teplice B 2:0 (0:0)

Branky: 67. a 87. Psohlavec Martin. Diváci: 150.

FC Slavia Karlovy Vary: Štrunc – Jáša, Vyleta, Skala – Kilyk (46. Zedníček), Dubnička, Prágr (60. Gondzsala), Farid (46. Shorný) – Maňák, Vokáč – Fencl (46. Psohlavec). Trenér: Marián Geňo.