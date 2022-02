„Ve čtvrtek mi zavolal kamarád, že od rána začali bombardovat Ukrajinu,“ vrací se k prvním informacím o dění ve své zemi. „Od napadení Ukrajiny nemohu vůbec spát, bolí mě z toho srdce,“ přiznává, že situace mu není vůbec lhostejná. „Stále jsem s kamarády v telefonickém spojení, a když mi posílají videa nebo fotky, tak marně hledám slova,“ vysvětluje a derou se mu přitom slzy do očí. Na Ukrajině má svou rodinu a o tu má velké obavy, ale také k ní chová velký respekt. „Babičky, dědové, strejda, teta a také hodně kamarádů. Oni mohli před válkou odjet do bezpečí, ale neudělali to a zůstali,“ vysvětloval Nutsu.

Obránce Ostrova Stan Nutsu zamířil ihned po utkání s Vintířovem na Ukrajinu.Zdroj: Daniel Seifert„Jsou patrioti a mám k nim velký respekt,“ vysvětluje a hned připojil: „Je to moje rodina, můj domov.“ I on však se snaží pomoci, jak jen to jde. V sobotu se vydal obránce Ostrova po utkání s Vintířovem na ukrajinské hranice. „Snažím se pomáhat s čímkoliv, kdykoliv. Ať už jde o finanční či materiální pomoc,“ poukazuje Nutsu.

„Byli jsme vyzvednout rodinu se dvěma dětmi ve věku 5 a 8 let a vzali jsme je do Karlových Varů do bezpečí,“ podotkl k záchranné misi fotbalista. To ale není z jeho strany vše. Pomoci chce i svému kamarádovi, fotbalistovi Danilu Shevchenkovi, a dalším kamarádům.

„Oni jsou na Ukrajině a poprosili mě o pomoc. Já bych jim chtěl pomoci finanční podporou nebo materiální pomocí. Pomoci však mohou všichni, když k dispozici jim je účet 4441114446734954, na který mohou přispět,“ prosí Nutsu i veřejnost o pomoc nejen pro své kamarády, kteří se zdržují ve válečné zóně.

„Nebo mohou kontaktovat mě na mém instagramu Nutsu_10, kde sdělím potřebné informace,“ vysvětluje. Na přetřes také přichází povolávací rozkaz.

„Někteří sportovci mají výjimky, budou v kritické situaci povoláni jako poslední,“ upozornil závěrem Nutsu.