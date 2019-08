„O síle soupeře jsme věděli, takže jsme tam jeli s respektem,“ uznával sílu soupeře před utkáním březovský trenér Petr Peterka.

Březováci tak zamířili do Středočeského kraje s obrannou taktikou. „Chtěli jsme hrát zezadu, ze zabezpečené obrany a využít brejkové situace,“ připomněl Peterka taktiku, se kterou Olympie do duelu vstupovala.

Povedlo se. Březová si z Kladna po velkém boji odvezla sice těsné vítězství 2:1, ale o to bylo cennější. „Do prvního poločasu jsme vstoupili tak, jak jsme si řekli, ale bohužel hned z první standardní situace jsme inkasovali po tečované střele,“ načal své hodnocení březovský trenér.

„Po obdržené brance jsme však nesklopili hlavy a naopak začali více běhat, kombinovat, využívat krajní prostory, a tím jsme měli více ze hry a vytvořili jsme si šance, když jsme z nich dokázali otočit vývoj v náš prospěch,“ narážel Peterka na přesné trefy Matěje Kravara a Tomáše Bereczkého. „Soupeř nás zlobil ze standardních situací, které jsme dokázali ubránit, a po prvním poločase jsme vedli rozdílem jedné branky,“ pochvaloval si Peterka.

Po změně stran sice vrhlo Kladno všechny své síly do útoku, ale ani to nestačilo na vytoužené vyrovnání. „Domácí před druhým poločasem prostřídali tři hráče, čímž hru oživili, a měli více míč na svých kopačkách, ale my jsme dokázali týmovým výkonem výhru ubránit, a dosáhli tak na cennou výhru,“ dodal kouč.

SK Kladno – FK Olympie Březová 1:2 (1:2). Branky: 5. Procházka Vladimír – 35. Kravar Matěj, 42. Bereczký Tomáš. Rozhodčí: Šob. Bez karet. Diváci: 220.

FK Olympie Březová: T. Martinec – D. Peterka (90. Burkyt), Veselovský, Šaloun, Horvát – Kursa, Bereczký (87. Slabyhoudek), Vrtělka, Kravar, Veselý (62. P. Peterka) – D. Martinec.