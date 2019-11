Derniéra. Tu mají před sebou fotbalisté březovské Olympie. V sobotu 16. listopadu budou hostit v závěrečném, 15. kole Fortuna Divize B v roli favorita od 13.30 poslední celek tabulky, MFK Dobříš.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Nesmíme soupeře podcenit, jelikož už během podzimu potrápil nejednoho favorita,“ varuje březovský trenér Petr Peterka. Navíc Březováci by si tak mohli notně vylepšit svou bilanci na svém hřišti, když prozatím v šesti odehraných zápasech dosáhli na devět bodů. „Chceme uspět, uděláme pro to maximum, ale víme, že to bude těžké. Navíc náročný bude i terén vzhledem k počasí, takže soupeř určitě bude bojovat, ale chceme bodovat naplno, abychom měli podzim klidnější,“ dodal Peterka.