Během fotbalové přestávky vynucené pandemií koronaviru se přesunul pětačtyřicetiletý trenér Martin Bulíček ze Spartaku Horní Slavkov, který se nakonec udržel v krajském přeboru, do třetiligové karlovarské Slavie, kde bude krýt záda z pozice asistenta hlavnímu kouči Danu Drahokoupilovi.

Martin Bulíček, asistent trenéra FC Slavia Karlovy Vary | Foto: Deník / Redakce

„První kontakt proběhl někdy na konci dubna, zavolal mi Franta Dřížďal s nabídkou práce asistenta u A-týmu ve varské Slavii. Dali jsme si nějaký čas na rozhodnutí, a poté co jsem se sešel s předsedou klubu Stanislavem Štípkem a sportovním ředitelem Josefem Němcem, jsme se domluvili na spolupráci, protože si myslím, že je to pro mě velká výzva, pohybovat se v poloprofesionálním fotbale v České fotbalové lize, neboť jako hráč jsem tuto soutěž nepoznal,“ vracel se zpět v čase za přesunem do lázeňského města Martin Bulíček.