„Byl to pro mě velmi speciální a hodně emotivní zápas,“ poukazoval na úvod Čermuš. „Hrál jsem v Sokolově s přestávkou pět let. Tři roky v mládežnických týmech a dva roky v prvním týmu,“ připomněl své angažmá ve městě hnědého uhlí.

Navíc se opět setkal se svými kamarády. „Znám zde hodně dobrých lidí, kteří mi pomohli v životě a ve fotbalovém růstu. Na tohle člověk nezapomíná,“ upozorňoval Čermuš.

Přípravné kopačky: Auerbach si odvezl ze Sokolova vítězství 4:0

Auerbach Sokolov porazil bez větších potíží 4:0, když jedním gólem k tomu přispěl právě Čermuš, který na začátku druhého poločasu skóroval ze značky pokutového kopu. „Měl jsem radost, ale zároveň to byl zvláštní pocit. S brankářem se známe dlouhou dobu, takže jsem musel změnit můj obvyklý směr,“ prozradil, že musel změnit před pokutovým kopem svou strategii.

Vojtěch Čermuš, záložník VfB Auerbach.Zdroj: Daniel Seifert

„Na začátku jsme se prvních patnáct minut rozkoukávali a měli slabší rozjezd, protože jsme celý rok na přírodní trávě, ale těší mě, že jsme hráli dobře do defenzivy a přenesli prvky a principy naší hry z tréninku,“ vracel se k samotnému zápasu Čermuš. Auerbach si přenesl z prvního poločasu do toho druhého vedení 1:0, to pak po změně stran navýšil na 4:0.

„Po hezkých akcích jsme dali pěkné branky,“ chválil si exsokolovský mladíček. „Ve druhém poločase byl ale nebezpečný i Sokolov. Celkově si však myslím, že jsme vyhráli zaslouženě a předvedli dobrý výkon,“ přemítal Čermuš. Jeho výběr tak úspěšně vstoupil do náročné přípravy. „Je to dobrý základ do dalších zápasů, navíc mě těší, že jsme nedostali branku, to je velmi důležité,“ narážel na čisté konto svého výběru.