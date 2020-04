„My jsme se chtěli zachránit sportovní cestou,“ upozorňuje chebský trenér Miroslav Šebesta. A není divu. Hvězda vyhlásila před startem jarní části divizní áčkové skupiny záchranářskou misi, kterou však hned po prvním odehraném kole ukončila pandemie koronaviru.

„Co se stalo, nikdo neovlivní. Vnímám to tak, že některé věci v životě se nedají ovlivnit,“ vypočítává chebský trenér. Covid-19 paralyzoval celý svět, a sport tak musel jít chtě nechtě stranou.

„Pro nás to náročné není po sportovní stránce, protože každý má v této době svoje problémy rodinné, pracovní, a to je důležitější,“ připomíná Šebesta. Nouzový stav si tak vyžádal v rámci amatérského fotbalu krizová řešení, když na program přišly ´domácí´ individuální tréninky. „S hráči jsme ve spojení přes naši společnou skupinu na facebooku. V týmu je po celou dobu pozitivní nálada a každý se udržuje individuálně,“ naráží Šebesta na kontakt se spoluhráči, kteří se připravují samostatně.

Prozatím dostali výjimku profesionální fotbalisté, kteří mohou trénovat v malých skupinách s rozestupem dvou metrů, k tomu musejí dodržovat hygienická opatření. „My nejsme profesionálové. Všichni chodíme do práce, školy. Máme co dělat to všechno skloubit, abychom mohli trénovat normálně. Neumím si představit to časově dát a ještě dodržovat rozestupy a podobně,“ kroutil Šebesta zklamaně hlavou nad podmínkami, které by mohly pohltit i amatérský fotbal.

Navíc se spekuluje, že by v nové sezoně odehráli fotbalisté svá utkání v rouškách. „Hrát fotbal s rouškami? To je dost velká blbost,“ kroutil hlavou nad případnou novinkou trenér Hvězdy. Chebané tak prakticky naskočí ze zimní přípravy do té letní. „Prakticky to tak je, ale je to realita. Teď už nic nedoženeme, takže vše začne od začátku,“ dodal závěrem Miroslav Šebesta.