Do Ostrova se sjelo opět více než 500 mladých fotbalistů ve věku od 6 do 13 let. „Kdo má zkušenost s organizací podobných sportovních akcí, ví nejlépe, kolik úsilí, času a práce příprava takového fotbalového turnaje stojí,“ poukazoval Pavel Bursík. Své o tom ví také Ivan Filip, který je zakladatelem tohoto fotbalového svátku.