Jako první přijde na pořad výběr Baníku U11, jemuž šéfuje hlavní trenér Tomáš Hájek (na snímku), kterému kryjí záda další dva trenéři Radek Židov a Martin Šourek.

„Náš tým hraje krajský přebor mladších žáků, běžně si tedy zahrajeme s dětmi o dva roky staršími. Je to pro rozvoj naší nejstarší přípravky klíčové, v naší věkové kategorii bohužel v krajských soutěžích Karlovarského kraje není dostatečná konkurence,“ vysvětlil na úvod hlavní trenér U11 Tomáš Hájek.

Baníkovci si však v soutěži i přes věkový rozdíl nevedou vůbec špatně, spíše naopak. „Důležité je, že se v této soutěži rozhodně neztrácíme, po podzimu jsme na pěkném pátém místě, ale herně určitě patříme k tomu nejlepšímu, co soutěž nabízí,“ pochvaloval si Hájek.

Fotbalové naděje Sokolova se však prezentují i v dalších soutěžích. „Velmi důležité jsou pro U11, ale i ostatní naše přípravky konfrontace v rámci turnajů tzv. minirepubliky, kdy momentálně hrajeme elitní skupinu, ve které se potkáváme se stejně starými týmy, ať už je to Slovan Bratislava, Slavia Praha, Sigma Olomouc či MFK Vítkovice,“ narážel Hájek na kvalitní konkurenci, se kterou se baníkovci střetávají. Sokolovské fotbalové naděje se setkávají na hrací ploše v rámci tréninkových jednotek několikrát v týdnu. „Trénujeme třikrát týdně plus individuální tréninky,“ prozradil Hájek nabitý týdenní program svého výběru.

„V kategorii U11 je samozřejmě stále důležitý individuální výkon každého hráče, proto rozvíjíme například i individuální taktiku v útočné a obranné fázi. Na významu ale nabývá i týmová spolupráce při řešení různých herních situací. Hodně pracujeme s pozičními průpravnými hrami,“ přiblížil trenér U11 náplň tréninkových jednotek.

S přípravou Baníku pomáhá nově i olympionička a sokolovská rodačka Ivana Sekyrová. „Také se hodně věnujeme klíčovým pohybovým schopnostem. Nově spolupracuje klub s atletickou trenérkou paní Ivanou Sekyrovou, kdy děláme účelovou gymnastiku, posilování vlastní vahou těla, rychlostní přípravu,“ podotkl k významné nové spolupráci s úspěšnou atletkou a běžkyní Hájek. „Obecně se dá říci, že děláme vše pro to, aby kluci byli dobře připraveni na přechod do mladší žákovské kategorie a na ligu mladších žáků,“ upozornil na hlavní cíle trenérů Hájek.

Sokolovský klub dále pak připravuje každoročně nejen pro výběry přípravek aktivity, které jsou vesměs sportovně-společenského charakteru.

„Například tréninky přípravek navštěvují hráči A-týmu, kdy je vše spojené s autogramiádou. Dále pořádáme Vánoční akademii, děti se zúčastňují utkání A-týmu jako doprovod při nástupech, zúčastňujeme se jako účinkující v módní show ve spolupráci s taneční skupinou Glamour a městem Sokolov,“ vypočítával zajímavé aktivity Hájek.

Ale to není v podání Baníku a jeho trenérů vše. „V rámci jednotlivých týmů a možností jejich trenérů se pro naše děti pořádají například kempíky, to jest celodenní akce s tréninkem a další aktivitou, např. bazénem, které jsou většinou v pracovních dnech, kdy mají děti jednodenní volno či prázdniny,“ poukázal Hájek. Baníkovci tak absolvovali například exkurzi na stadion Viktorie Plzeň, do Jump Arény, zamířili do františkolázeňského Aquafora.

„Mimo fotbalové akce souvisí většinou s nějakou jinou pohybovou aktivitou. Hodně často jezdíme na turnaje po celé republice, což většinou znamená výlet s přespáním, jedou s námi samozřejmě i rodiče, to je pro děti vždy zajímavé a těší se na tyto akce,“ přemítal Hájek.

I nejmenších hráčů se dotkla situace okolo šíření nákazy koronavirem, když byly zrušeny všechny tréninkové aktivity a byly přerušeny i všechny fotbalové soutěže.

„Snad se brzy situace uklidní a nás budou čekat opět mistrovská utkání KPMŽ, minirepubliky ročníku 2009, dále klubové turnaje a také finále Ondrášovka Cupu,“ přeje si Hájek.

A jaké cíle mají trenéři Baníku v kategorii U11? „Naším cílem je především po individuální, ale i týmové stránce připravit kluky na přechod do mladších žáků a dále. Velmi důležité je, aby kluci měli k fotbalu, klubu i týmu vztah, který je víc než jen obyčejné kamarádství,“ dodal závěrem Tomáš Hájek.

Baník Sokolov U11

Brankář: Rubáš Denis; obránci: Hájek Damián, Kalabza Petr, Kravařík Matěj, Pánek Jiří, Sinkule Martin, Voborník Antonín; záložníci: Bílek Jakub, Buček Václav, Franke Filip, Procházka Jan, Sikora Christian Lukáš Martin; útočníci: Chumlen Nicolas, Majnek Kryštof, Šourek Jakub.