Sešívaní pod taktovkou trenérů Mariána Geňa a Martina Bulíčka uspěli na dvorském stadionu v souboji s pražskou Spartou U19, kterou porazili 2:1, když profitovali ze standardních situací.

Na první branku nemuseli fanoušci, kterých se sešlo na dvorském stadionu několik desítek, čekat příliš dlouho. Slávisté se ujali vedení již v 1. minutě, kdy zúročili rohový kop, který posadil přesně na hlavu Jiřího Procházky Lukáš Šulc.

Mladíci Sparty byli nepříznivým stavem zaskočeni a v 11. minutě pro ně přišla druhá rána, a opět to bylo po rohovém kopu, který tentokrát zahrával kapitán Slavie Pavel Maňák a hlavou ho gólově zúročil Lukáš Šulc.

Poté se osmělili i hosté, ale žádnou svou šanci do brankové radosti nedokázali dovést. To samé platilo i o sešívaných, a tak se šlo do šaten za dvoubrankového vedení týmu z lázeňského města.

Po změně stran Slavia soupeře ještě více zatlačila, naopak Sparta vsadila na rychlé protiútoky, když jeden z nich, a to v 75. minutě, se štěstím brankově zúročil Václav Sejk. I přesto dokázala Slavia dovést duel do vítězného konce.

FC Slavia Karlovy Vary – AC Sparta Praha U19 2:1 (2:0). Branky: 1. Procházka Jiří, 11. Šulc Lukáš – 75. Sejk Václav.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Shorný, Knop, Dubnička, Tesař – Skala – Hudec, Maňák, Vokáč, Šulc – Procházka (stř. Prágr, Tůma, Holík, Harasiewicz , Kočka). Trenéři: Geňo, Bulíček.