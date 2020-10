Dvory odstartovaly novou éru

Jednu velkou fotbalovou éru mají TJ Karlovy Vary–Dvory za sebou. To se psal rok 1996, kdy se Dvory mohly radovat z postupu do krajského přeboru, ale to nebylo vše. Hned o rok později zamířily mezi divizní smetánku a klub pohltila doslova fanouškovská euforie.

Ta nabrala na síle v roce 1999, kdy se dvorský klub poprvé představil v České fotbalové lize. Na jeho zápasy zamířilo na dvorský stadion přes 1200 fanoušků. To v dresu Dvorů tvrdili fotbalovou muziku František Dřížďal, Václav Ušák, Michal Čaloun, bratři Marek a Jaroslav Hejkalové, Roman Koročinský, Jaroslav Nerad, Aleš Sochor či Martin Psohlavec, a to pod taktovkou kouče Jiřího Diviše. V roce 2001 byla veškerá práva převedena na nový subjekt SK Buldoci Karlovy Vary–Dvory, následně pak FC Buldoci Karlovy Vary, a tím tak dvorský klub zanikl. Novou éru tak po malé přestávce odstartovaly Dvory v uplynulé sezoně, tedy v roce 2019, kdy hrály okresní III. třídu, ve které skončily na druhém místě. Následně přišlo na program předčasné ukončení soutěže a poté Dvory kývly na nabídku postupu do krajské I. B třídy, kdy se trenérského kormidla chopil ostřílený trenér Marián Valach, který s týmem pošilhává po dalším postupu. V týmu se tak fotbalovým fanouškům opět představil Václav Ušák, který byl u první éry dvorského výběru. Dále pak tvrdí fotbalovou muziku ve dvorském trikotu další ostřílení borci, kteří prošli třetiligovou či divizní soutěží, ať už je to Jaroslav Šimků, Jaroslav Nerad či Jiří Prchal. A právě tito borci navrací klubu zapomenutý fotbalový lesk a slávu. Jestli se jim podaří návrat například do vysněné ČFL, to ukáže až čas…

