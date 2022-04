V uplynulém týdnu byla odtajněna konečná nominace hráčů. „Jednotliví hráči byli osloveni a všichni na nominaci kývli,“ těšil Peterku zájem fotbalistů o účast ve Výběru KKFS.

Je jedno, kdo dá gól, hlavní je, že vyhrajeme, říká sokolovský Krlička

„Určitě to bude pro hráče náročné, jelikož se uvidí před ostrým zápasem pouze jednou, ale věřím, že jejich kvalita se promítne nejen do kabiny, ale také do samotného zápasu,“ přeje si kouč výběru. Favoritem duelu, který se odehraje dnes, tedy v úterý 26. dubna, od 18.00 hodin na stadionu Baníku Sokolov, budou Plzeňané.

„Soupeř na tom bude lépe, co se týče jeho působnosti, když má k dispozici větší výběr hráčů z více týmů oproti našemu kraji, ale o výsledek se chceme poprat,“ dodal Peterka.

Výběr Karlovarský KFS

Brankáři: Dominik Vaněček (FK Ostrov), Tomáš Martinec (Olympie Březová). Obránci: Lukáš Plíhal, Vítězslav Janda (oba Hvězda Cheb), Jindřich Dobřanský (Viktoria Mariánské Lázně), Ladislav Mestl (FK Ostrov), Jakub Provazník (Olympie Hroznětín), Vladimír Číž (Baník Královské Poříčí). Záložníci: Miroslav Hackl, Jakub Dušek (oba FK Ostrov), David Kursa (Olympie Březová), Jakub Anděl (Hvězda Cheb), Martin Kapolka (Viktoria Mariánské Lázně), Bedřich Rychna (Baník Nové Sedlo). Útočníci: Dominik Kubinec (Hvězda Cheb), Pavel Veselý (Olympie Březová), Lukáš Kočí (Spartak Chodov).