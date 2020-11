Týmy se tak mohou opět navrátit na fotbalové trávníky, ale v omezeném počtu dvou hráčů. Další výjimku ohledně kvóty sportovců tak i nadále vyhlížejí, ta by mohla padnout v nejbližších dnech, kdy by se mohli navrátit fotbalisté do šestičlenných skupinek či by mohlo přijít větší uvolnění v počtu hráčů na společných trénincích.

„Zatím nemáme od svazu potvrzení, že můžeme trénovat, čekáme na vyjádření. Hned jak to půjde, začneme trénovat. Volno určitě nehrozí, to si nemůžeme dovolit. Teď hráči měli individuální plány, aby se spíš udrželi v kondici. Smekám před nimi, není to pro ně vůbec jednoduchá situace, zejména psychicky. Tento rok se pořád museli na něco připravovat a těch vrcholů měli málo,“ vysvětluje trenér Slavie Marián Geňo.

Karlovarský kormidelník stále věří, že by se mohli ještě v závěru roku dostat na hřiště, společně. „Pokud vše půjde podle plánu, tak nám zimní příprava začne teď v pondělí 23. listopadu, v podstatě až do Vánoc, poté se sejdeme 4. ledna,“ prozrazuje Geňo.

Právě varský kouč by přivítal i dřívější start jarní části, když se v kuloárech mluví o 30. lednu, kdy by mohly soutěže od ČFL až po divizi znovu zažít fotbalový restart.

„My jsme připraveni na konec ledna, za sebe říkám, že jsem jednoznačně pro. Těch věčných příprav už máme všichni plné zuby. Na jaře nás včetně poháru čeká pětadvacet zápasů, takže není na co čekat,“ podotýká k možnému návratu do mistrovské části soutěže Geňo.

I chebská Hvězda již má o datu zimních galejí jasno.

„Zahájení přípravy mám, ale budu ho psát klukům, až to bude na sto procent potvrzené, aby to zas za tři dny neudělali jinak,“ zklamaně naráží trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta na stále měnící se opatření. I on by rád uvítal, kdyby se soutěže rozjely v dřívějším termínu.

„Jestli se chce dohrát sezona, tak musíme začít dříve, bez ohledu na to, jestli se mi to líbí, nebo ne. Jinak by byly dohrávky v týdnu podle mě nesmysl, nedokážu si představit, že jedeme např. do Jindřichova Hradce a kluci nepůjdou do práce,“ vysvětluje své stanovisko Šebesta.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

To v mariánskolázeňské Viktorii o startu zimní přípravy zcela jasno nemají, přesto věří v brzký návrat do tréninkového procesu. „Zatím termín přípravy neznám, ale doufám, že v prosinci budeme trénovat,“ přeje si optimisticky naladěný trenér viktoriánů Otakar Dolejš a hned přidává: „Pokud by to bylo dříve, budu jedině rád.“

I Mariánské Lázně kvitují brzký start fotbalových soutěží. „Jsem pro,“ hlásí Dolejš. „Ať se soutěž dohraje, když navíc jen bůh ví, co bude zase v březnu.“

„My zatím pokračujeme v individuálních plánech až do té doby, než nám povolí trénovat ve větším počtu,“ přibližuje dění v táboře ostrovského FK trenér Jiří Štěpán. I v Ostrově budou znát přesný termín přípravy, až tomu bude odpovídat vládní nařízení.

„Zimní příprava bude zahájena, hned jak nám to vládní nařízení povolí. Ta by mohla začít již v prosinci, tedy alespoň doufám, že to tak bude,“ přeje si návrat na stadion Štěpán. „Já jsem jedině pro, aby se začalo hrát co nejdřív,“ přidává svůj názor k lednovému restartu fotbalových soutěží. Individuální tréninky probíhají i v Březové. „Hráči si dělají potřebné věci sami,“ vysvětluje trenér Olympie Petr Peterka.

„Zahájení přípravy plánujeme na začátek ledna, ale vše se může změnit na základě uvolnění nebo zpřísnění dané situace,“ poukazuje březovský trenér.

„Pro dohrání soutěže je určitě potřebné začít dřív, aby se to z časových důvodů stihlo odehrát, velký problém však bude v zajištění hřiště,“ připomíná závěrem Peterka i nástrahy návratu na stadiony.