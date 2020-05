To se citelně dotklo i tréninkových procesů, které byly už jen individuální a v domácích podmínkách. Navíc osmého dubna dostal fotbal druhou ránu, když byly amatérské soutěže předčasně ukončené, bez postupů či sestupů.

Dnes však mohou již týmy bez obavy vyrazit na své stadiony, ale opět to má několik úskalí, musejí dodržovat řádná hygienická opatření, kdy nebudou moci využívat šatny či sprchy. Dále pak po tréninku musejí všechny pomůcky dezinfikovat. Navíc budou moci absolvovat trénink bez roušky, to se však netýká trenérů a realizačního týmu.

FK OSTROV

Zpět na svůj stadion se dnes navrátí FK Ostrov, účastník Fortuna Divize B.

„Dnes začneme s tréninkem, plán je jediný, a to příprava na novou sezonu,“ podotkl k návratu k tréninkovému procesu trenér Ostrova Jiří Štěpán. I přes daná hygienická opatření se hráči na návrat na zelený pažit, který patří v Ostrově k nejlepším v kraji, řádně těší.

„Budeme dodržovat veškerá opatření, která nám jsou zadána, jsme rádi, že se opět můžeme vrátit na hřiště,“ vysvětlil s úsměvem Štěpán. V rámci přípravy pak čeká Ostrov i několik přípravných zápasů.

„Samozřejmě do přípravy zapojíme i přátelská utkání, věřím, že i hráči se na tato utkání těší,“ dodal trenér Ostrova, když jeho tým obsadil v předčasně ukončené sezoně béčkové skupiny skvělou pátou příčku.

FK HVĚZDA CHEB

O den později, tedy v úterý 12. května, se navrátí na svůj fotbalový stadion chebská Hvězda, která v loňské sezoně Fortuna Divize A brala čtrnáctou příčku. „Pokud se nic nezmění, zahájíme tréninkový proces v úterý 12. května,“ hlásí trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta.

„Mám naplánováno, že si ze začátku hlavně zahrajeme, aby kluci získali zase pocit míče, a postupně budeme najíždět na program blížící se zápasům,“ přiblížil chebský fotbalový plán kouč Hvězdy.

I Hvězda se však bude muset vypořádat s hygienickým nařízením. „Nechci nic obcházet, samozřejmě mi to vadí, ale nemám s tím problém, dokud to nezruší,“ narážel Šebesta na příkaz nošení roušek pro trenéry a realizační tým. „Když jsem jako trenér zlobil a nemohl na lavičku, tak jsem tam byl jako hráč, to myslím stačilo,“ s úsměvem poukázal Šebesta.

„Celkový rámec hygieny nejen A-týmu, ale celého klubu budeme řešit na trenérské radě,“ upozornil chebský kormidelník a závěrem přidal: „Už děláme společně kroky, abychom se zapojili i zápasově. Uvidíme, jak vše dopadne.“

VIKTORIA M. LÁZNĚ

Kopačky v úterý 12. května opráší i hráči mariánskolázeňské Viktorie, tedy třináctého týmu loňské sezony ve Fortuna Divizi A. „Tréninkový proces obnovíme v úterý 12. května a budeme trénovat jednou týdně,“ narážel na návrat na stadion u Ferdinandova pramene trenér Viktorie Otakar Dolejš.

„Od června začneme regulérně trénovat třikrát v týdnu, od července to pak bude čtyřikrát v týdnu a čtrnáct dní před startem nové sezony najedeme na soutěžní rytmus,“ nastínil fotbalový jízdní řád v následujících týdnech a měsících Dolejš.

Hygienická opatření neminou ani lázeňský výběr. „Samozřejmě že hygienická opatření budeme dodržovat,“ upozorňuje trenér viktoriánů. Nejen on pak vítá, že od 25. května budou moci hráči opět poměřit své fotbalové síly se soupeři, když budou povolena přípravná utkání.

„Zahrát si přípravná utkání zcela jistě využijeme, jelikož kluci jsou už nadržení, chtějí si zahrát fotbal po té dlouhé pauze,“ říká Dolejš.

FK OLYMPIE BŘEZOVÁ

O týden později, tedy v úterý 19. května, se opět vrhnou do tréninkového drilu i fotbalisté březovské Olympie. „V rámci možností opět zahájíme přípravu a budeme trénovat dvakrát v týdnu,“ prozradil manažer Březové Petr Peterka.

I Olympie, která skončila v loňské sezoně ve Fortuna Divizi B na šestém místě, bude muset dodržovat během tréninkového procesu hygienická opatření. „My budeme mít hrajícího trenéra, jinak ostatní členové realizačního týmu budou mít roušky. Hygienická opatření budeme dodržovat, ale znamená to více práce pro lidi, kteří to budou zajišťovat,“ připomněl Peterka.

„Poté chceme v rámci přípravy na novou sezonu přidat k tréninkovým jednotkám i utkání, která již máme zajištěná,“ upozornil manažer Březové.