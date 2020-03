Řeší jediné, dohrají se soutěže, nebo se zruší, anulují, jak to bude následně s postupy či sestupy? Mohlo by se to zdát v současné krizové situaci jako sobecké, ale toto téma řešila i jiná sportovní odvětví, když jejich vedení nakonec rozhodla o předčasném ukončení soutěží, ať už jde o TOP sporty, hokej, basketbal, volejbal či florbal. Teď je na řadě právě fotbal.

V pondělí byl vyhlášen zákaz volného pohybu a uzavřena otevřená sportoviště, což se dotklo právě fotbalových klubů, které musely udělat během několika dní další opatření. Definitivně uzavřely své areály, zrušily veškerou svou činnost a vesměs hráči A-týmu obdrželi individuální plány, které budou plnit z domova. Jak je tedy na tom pětice týmů z Karlovarského kraje, která hraje celostátní soutěže? „Hráči v současné době obdrží individuální plány. Jsem přesvědčen o tom, že hráči udělají vše pro to, aby se udržovali v kondici, protože ještě nikdo neví, jak to bude se soutěží, samozřejmě s nimi budu v kontaktu,“ vysvětlil ostrovský trenér Jiří Štěpán. „O tom, co bude, vůbec nechci spekulovat, ale pokud dojde k tomu nejhoršímu a všechny soutěže budou ukončeny, pak se musíme interně domluvit, jakým způsobem budeme pracovat na přípravě na další sezonu,“ narážel trenér Ostrova na nejhorší možný scénář, že soutěže budou zrušeny.

„My to nechali na hráčích, ti vědí, co mají dělat, komunikujeme s nimi přes naši skupinu. Na druhou stranu si myslím, že mají jiné starosti, ať už je to rodina či děti, a v současné době jsou důležitější věci než fotbal,“ vysvětlil trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta postavení k situaci.

„Jestli se to bude dohrávat, či nebude, to je otázka. Nejsme profesionálové, takže jestli by se to nedohrálo, tak se toho nebojíme, jestli sestoupíme, tak sestoupíme, pokud ne, tak ne. Důležité je, aby se situace co nejdříve uklidnila a vše se vrátilo k normálu,“ přidal své stanovisko k případnému zrušení soutěží. „Hráči obdrželi nějaké typy tréninků, kdy jsme s nimi denně v kontaktu, ale podle mě je to jen oddalování konce,“ upozornil trenér FC Slavia Karlovy Vary Robert Žák na již zrušené soutěže jiných sportů. „Sice je to složité ohledně financí, ale už jde o život a zdraví, takže to není žádná sranda,“ zklamaně narážel karlovarský kormidelník na chybějící definitivní ortel, jak to bude s českým fotbalem. „Za mě určitě soutěže zrušit, i kdyby se pokračovalo, tak by se hrálo bez diváků, a to nikdo nechce, protože fotbal se hraje převážně pro ně. V této situaci souhlasím se zrušením, jak jsem již řekl, jde o životy a zdraví a to je na prvním místě. Někdo prostě musí udělat rozhodnutí, my ho také musíme dělat,“ zlobil se Žák. „My jsme žádné plány nedostali, ale dostali jsme doporučení, aby se každý hráč připravoval sám podle svých možností,“ prozradil kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád.

„Zrušit, či nezrušit, je to těžké,“ marně hledal Drahorád východisko z fotbalové krize. „Záleží hlavně na tom, kdy se bude moci začít opět hrát. Pokud to bude třeba do čtrnácti dní, snažil bych se soutěž dohrát, ale pokud by to mělo trvat déle, což pravděpodobně bude, tak bych soutěž zrušil,“ říká Drahorád.

„My konkrétní individuální plány nemáme, trénujeme každý podle sebe, co mu vyhovuje, samozřejmě mě mrzí, že jsou soutěže přerušené a stadiony uzavřeny, ale zdraví je na prvním místě,“ uvedl Daniel Krlička, záložník březovské Olympie. „Doufám, že se to co nejdříve dá všechno do pořádku a my zase budeme moci trénovat a hrát. Bez fotbalu se to dlouho vydržet nedá, ale samozřejmě pokud padne rozhodnutí, že budou soutěže zrušeny, budeme to plně respektovat,“ dodal Krlička.