Od kouče Bohuslava Pilného dostali hráči individuální plán, tak aby byli v případě zahájení soutěže připraveni. Stejně jako ostatní občané České republiky se fotbalisté FK Baník Sokolov musí vypořádávat s omezeními.

„Snažím se dělat úplně všechno, koukám na TV, knížky jsem také už přečetl, což je zázrak, pak samozřejmě hraji hry na telefonu a zajímám se, co děje okolo ve světě. Cvičím a pak, když jsem doma zavřený, se postarám taky o domácnost,“ prozrazuje obránce Baníku Adam Čihák. Ten má zatím předepsaný tréninkový plán upravený kvůli zraněnému kotníku, který ho v posledních měsících trápí. „Doufám, že to přes vynucenou pauzu nějak vyléčím, abych byl připraven,“ přeje si. I když… „Člověk vlastně ani neví, jestli se bude vůbec ještě sezóna dohrávat. Já jsem pesimista a myslím si, že to bude delší dobu trvat, než se vrátíme k hraní fotbalu!“ zdůrazňuje Adam Čihák.

„Já se snažím i v domácích podmínkách hlavně cvičit a dostat se do nějaké formy. Je to hodně jiné oproti týmovým tréninkům, ale dá se to. Jinak sleduji Netflix nebo si čtu, pak ten čas utíká rychleji,“ připojuje se spoluhráč David Štípek, který dopoledne chodí běhat do parku, kde si plní individuální plán od trenéra. „Odpoledne si potom doma udělám sílu a protažení,“ doplňuje.

Vedle koukání na televizi a věnování se rodině doma cvičí i další obránce a nováček v sokolovském celku Karel Hasil. „Jinak plním plán od našich trenérů, chodím běhat (s ochranou) a posiluji,“ sděluje zadák Baníku.

Až večer se věnuje předepsané přípravě Stanislav Vávra. „Taťka má stavební firmu, tak mu chodím pomáhat,“ vysvětluje. Trénink tak uzavírá celý den, po práci, odpočinku a rodině. „Máme plán, takže vím, co mám každý den plnit, ale není to jednoduché, když nevíme, jestli se vůbec bude hrát, už to leze na hlavu,“ usmívá se záložník Sokolova.