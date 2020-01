K tomu si hornický celek pod vedením nového kouče Bohumila Pilného přizval divizní Přeštice. Výkop utkání je na programu v 11 hodin.

A diváci budou mít možnost sledovat zajímavé posily. Včera se totiž k mužstvu připojil ofenzivní hráč z Konga Bidje Manzia. Toho si fanoušci Baníku dobře pamatují, na západě Čech již působil. „Na podzim 2015 zde nastoupil ve 12 utkáních a vstřelil pět branek,“ upřesnil ředitel Baníku Tomáš Provazník.

Ze Sokolova se poté konžský hráč vrátil do Dukly Praha, poté putoval do Olomouce, kde v sezoně 2016/2017 pomohl s návratem Sigmy do nejvyšší soutěže. V dresu Hanáků si vyzkoušel i kvalifikaci Evropské ligy. V zimě 2018 zamířil do Opavy, jejímž kmenovým hráčem se stal v loňském roce. Nyní tak po pěti letech opět zkusí štěstí v Sokolově.

Není to ale jediná novinka v kádru hornického celku. Na čtvrtečním tréninku se objevil také zkušený 31letý brankář Marek Boháč. Odchovanec Slavie Praha na podzim působil v prvoligové Příbrami, kde odchytal deset zápasů.