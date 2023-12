Král je mrtev, ať žije král. Na futsalový trůn březovského turnaje po zásluze usedli hráči sokolovského Raptors, kteří slavili triumf na 24. ročníku O pohár starosty města Březová, který tradičně pořádalo Flamengo Březová v čele s ředitelem Petrem Peterkou v sokolovská hale ISŠTE.

24. ročník O pohár starosty města Březová 2023. | Foto: Flamengo Březová

„Turnaj proběhl ve velmi pozitivní atmosféře, ve které bylo k vidění velké množství kvalitních zápasů, ve kterých se představila spousta kvalitních hráčů ze širokého okolí,“ narážel šéf turnaje Petr Peterka na pestrou škálu hráčů, kteří na březovský turnaj dorazili.

Dvacítka týmů, která se na čtyřiadvacátém ročníku představila, byla rozdělena tradičně do čtyř pětičlenných skupin, ze kterých si zajistily postup do vyřazovacích bojů vždy dva nejlepší celky z každé skupiny. A bylo se na co dívat. Áčkovou skupinu bez problémů ovládla Lomnice, která prošla skupinou bez ztráty bodu a do čtvrtfinále ji doprovodil sokolovský Raptors, který prohrál pouze jen s vítězem skupiny.

To v béčkové skupině hned tři týmy dosáhly na devět bodů. Tím tak přišlo na pořad skóre, které měl nejlepší karlovarský Fut Fet, který zamířil do vyřazovacích bojů z první příčky. Druhé postupové místo pak obsadilo Flamengo Březová, když naopak černý Petr zbyl pro futsalisty chebského Phoenixu.

Z céčkové skupiny šly do play-off devítibodové týmy Slavkováků a Bludišťáků, které vystavily stopku obhájci trofeje Staré gardě Ostrov, kterému přichystaly dvě těsné prohry, čímž ho odsoudily k nepostupové třetí příčce ve skupině.

V déčkové skupině, která byla označována skupinou smrti, se probojovaly do další fáze turnaje karlovarští Draci a Šreci, když oba týmy nasbíraly na svůj účet osm bodů. Draci se navíc podepsali pod nejvyšší výhru turnaje, když deklasovali FC Vřesovou 9:1. Jen o bod pak skončilo za postupovou branou Sago Istanbul.

S nástrahami vyřazovacích bojů se nejlépe vypořádali futsalisté sokolovského Raptors, kteří dokráčeli až do finále, když vždy slavili těsnou výhru 2:1. Tam je doplnili Bludišťáci, kteří naopak postupovali po vítězstvích s dvoubrankovým náskokem. Nejprve než zažehla finálová bitva přišel na pořad duel o třetí místo, který přetavili karlovarští Draci v cenný skalp Šreků, které porazili 4:0, čímž dosáhli na turnajový bronz.

Pak už přišla na pořad finálová řež, kterou přetavili futsalisté Raptoru v bitvě s Bludišťáky ve vítězství 2:1, čímž tak opanovali 24. ročník turnaje. „Velké poděkování patří městu Březová a starostovi Jaroslavu Bělíčkovi. Poděkování patří také ISŠTE Sokolov a panu Pavlu Janusovi rozhodčím a všem, co se na turnaji nějakým způsobem podíleli. Opomenout nechci ani týmy, které se prezentovaly kvalitní výkony,“ doplnil ke čtyřiadvacátému ročníku Peterka.

24. ročník O pohár starosty města Březová

Skupina A: Lomnice – Raptors Sokolov 1:0, Ultimate Březová 4:1, FC Karpaty Cheb 2:0, FC Skala 2:0; Raptors Sokolov – Ultimate Březová 3:2, FC Karpaty Cheb 6:1, FC Skala 3:1; FC Karpaty Cheb – Ultimate Cheb 4:2, FC Skala 3:0; FC Skala – Ultimate Březová 3:0.

Pořadí ve skupině: 1. Lomnice, 2. Raptors Sokolov, 3. FC Karpaty Cheb, 4. FC Skala, 5. Ultimate Březová.

Skupina B: Fut Fet KV – Flamengo Březová 3:1, Phoenix Cheb 1:2, Sedláci 3:1, Jalita Mariánské Lázně 4:1; Flamengo Březová – Phoenix Cheb 3:0, Sedláci 2:1, Jalita Mariánské Lázně 3:1; Phoenix Cheb – Sedláci 2:1, Jalita Mariánské Lázně 2:1; Jalita Mariánské Lázně – Sedláci 4:1.

Pořadí ve skupině: 1. Fut Fet KV, 2. Flamengo Březová, 3. Phoenix Cheb, 4. Jalita Mariánské Lázně, 5. Sedláci.

Skupina C: Slavkováci – Králové z Poříčí 2:1, Stará garda Ostrov 3:2, Cube 1:2, Bludišťáci 2:0; Bludišťáci – Králové z Poříčí 4:1, Stará garda Ostrov 2:1, Cube 3:1; Stará garda Ostrov – Králové z Poříčí 4:1, Cube 3:1; Králové z Poříčí – Cube 2:1.

Pořadí ve skupině: 1. Slavkováci, 2. Bludišťáci, 3. Stará garda Ostrov, 4. Králové z Poříčí, 5. Cube.

Skupina D: Draci Karlovy Vary – Sporting Sokolov 4:0, Šreci 1:1, Sago Istanbul 2:2, FC Vřesová 9:1; Šreci – Sporting Sokolov 0:0, Sago Istanbul 2:1, FC Vřesová 3:1; Sago Istanbul – Sporting Sokolov 3:1, FC Vřesová 6:0; Sporting Sokolov – FC Vřesová 4:1.

Pořadí ve skupině: 1. Draci Karlovy Vary, 2. Šreci, 3. Sago Istanbul, 4. Sporting Sokolov, 5. FC Vřesová. Vyřazovací boje

Čtvrtfinále: Lomnice – Bludištáci 0:2, Fut Fet KV – Šreci 1:2, Draci Karlovy Vary – Flamengo 3:0, Slavkováci – Raptors Sokolov 1:2.

Semifinále: Bludišťáci – Šreci 3:1, Draci Karlovy Vary – Raptors Sokolov 1:2.

O 3. místo: Draci Karlovy Vary – Šreci 4:0.

O 1. místo: Raptors Sokolov – Bludišťáci 2:1.

Konečné pořadí: 1. Raptors Sokolov, 2. Bludišťáci, 3. Draci Karlovy Vary, 4. Šreci, 5. Lomnice, 6. Fut Fet Karlovy Vary, 8. Slavkováci, 9. Phoenix Cheb, 10. Sago Istanbul, 11. Stará garda Ostrov, 12. FC Karpaty Cheb, 13. Sporting Sokolov, 14. Jalita Mariánské Lázně, 15. FC Skala, 16. Cube, 17. Králové z Poříčí, 18. Ultimate Březová, 19. Sedláci, 20. FC Vřesová.