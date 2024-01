Osmým kolem pokračoval po menší odmlce krajský přebor ve futsale mužů. A návrat zpět do futsalového kolotoče, to byl úspěšný. Celkem padlo v osmém pokračování soutěže ve čtyřech zápasech padesát branek, což dělá průměr 12,5 branek na jedno utkání. Navíc se z tříbodových zisků radovaly pouze domácí týmy.

Termiti Loket kralují tabulce krajského přeboru. | Foto: Termiti Loket

Nejvyšší výhru připsal na konto lídr tabulky, tedy Termiti Loket. Výběr ze Sokolovska rozdrtil nejdecké Fialky v poměru 16:6, když k výhře přispěl pěti zásahy Martin Dušek, který nasbíral na střelecký účet již dvacet branek. Na hattrick pak dosáhli jeho spoluhráči Vladimír Číž a Petr Jakubáč. Tím Termiti udrželi domácí neporazitelnost, kterou drží čtyři utkání.

Na druhé místo se vyhoupl karlovarský Fut Fet, který přetavil derby s karlovarskou Slavií v hale míčových sportů ve čtvrtou domácí výhru, když stejně jako Termiti je v domácím prostředí stoprocentní.

Draci podruhé vyhráli, Fialky seřezaly Hradiště

Tentokrát se Fut Fet radoval z vítězství 8:2, když trio hráčů připsalo na své konto po dvou brankách, a to David Kursa, Zdeněk Uhlík a Petr Gabriel. Domácí neporazitelnost udrželo také Hradiště, která se pomalu prokousává v tabulce do horních pater. Tentokrát Chebané zvládli důležitý duel s Rádem, který ovládli v poměru 7:1, když se dvakrát zapsali do střelecké listiny Daniel Dvořák a Viktor Marek.

Rád tak musel skousnout již pátou prohru v soutěži, což znamenalo propad na poslední příčku v tabulce. Dařilo se také karlovarským Drakům, kterým se postavil do cesty Islanders Ostrov, který si odvezl z lázeňského města prohru 2:8.

V dresu vítěze se blýskli dvěma gólovými zápisy Janové Staněk a Tolar, které doplnil dvougólový Pavel Maňák. Draci tak dosáhli na třetí domácí výhru, které je vyhoupla ve vyrovnané tabulce na aktuální třetí příčku.

Termiti přišli o neporazitelnost. V Ostrově zažili překvapivý kolaps

Krajský přebor bude mít v pátek 19. ledna na programu kompletní deváté kolo. Vše odstartuje ve sportovní hale v Nové Roli, kde Fialky Nejdek vyzvou v 18.00 hodin karlovarský Fut Fet. V Sokolově poté přivítají od 19.00 hodin Termiti Loket Hradiště, a v Drahovicích bude k vidění od 19.30 hodin derby mezi karlovarskou Slavií a karlovarskými Draky.

Duel mezi Islanders Ostrov a Rádem, který se odehraje v Ostrově, byl přeložen na úterý 23. ledna od 20.15 hodin.

Výsledky, 8. kolo

HERD Hradiště - ASK Rád 7:1 (3:1). Branky: Dvořák Daniel 2, Marek Viktor 2, Ptáček Tomáš, Kopecký Jakub, Stejskal Libor - Švandrlík Jakub.

Fut Fet Karlovy Vary - Slavia Karlovy Vary 8:2 (5:1). Branky: Kursa David 2, Uhlík Zdeněk 2, Gabriel Jakub 2, Kadlec Lukáš, Lattisch Jakub - Diviš Petr, Bílý Patrik.

Karlovarští Draci - Islanders Ostrov 8:2 (3:1). Branky: Staněk Jan 2, Tolar Jan 2, Maňák Pavel 2, Pachta Jindřich, Zázrivec František - Zeronik Jakub 2.

Termiti Loket - Fialky Nejdek 16:6 (5:2). Branky: Dušek Martin 5, Číž Vladimír 3, Jakubáč Petr 3, Kratochvíl Marek 2, Vokáč Rostislav 2, Vůjtěch Jan - Myslivec Martin 2, Valvoda Jakub, Ševčík Petr, Rutrle Jakub, Rutrle Filip.