„Samozřejmě že jsem kluky sledoval, hodnotit to nechci, nebyl jsem v centru dění, ale zejména první jarní výhra v Příbrami byla výborná,“ připomněl poslední vystoupení Slavie v uplynulém ročníku Marián Geňo. Právě Geňo, který se přesunul od dorostu a B-týmu k hlavnímu týmu, má před sebou výzvu. „Je to pro mě velká motivace, zatím si žádný velký tlak nepřipouštím (smích), snažím se dávat té práci maximum. Ať je to, jak chce, stejně budu hodnocen podle výsledků v lize,“ dobře ví pětatřicetiletý trenér.

Tomu bude pomáhat v roli asistenta Martin Bulíček, který zamířil do lázní z Horního Slavkova. Poprvé tak hráči absolvovali pod jejich dohledem letní přípravu.

„Za sebe mohu říci, že jsem spokojený, vše proběhlo tak, jak jsme si předem naplánovali,“ pochvaloval si splnění tréninkového plánu Geňo. V rámci přípravy pak odehráli sešívaní několik přípravných zápasů s kvalitními týmy, ať už to byla Dukla B, Teplice B či Sparta B. „Zápasy vám vždy ukážou spoustu věcí, zvláště když jsou hráči v únavě, ale výsledky se řeší až v sezóně, tam už není kam uhnout,“ krotil výsledkovou euforii z přípravy Geňo. I kádr Slavie doznal před startem nového ročníku hned několika změn. Do týmu přišli Psohlavec, Mandula, Tesař, Prágr či Jáša. Naopak z týmu zamířili Procházka, Holík, Šulc a bratři Stöcknerové do Sokolova a Kalina do Prahy. „Jádro týmu zůstalo pohromadě, věřím, že tým má vnitřní sílu, ale to nám ukáže až sezona, ve které jistě přijdou i krizové momenty,“ přemítal Geňo.

„Cíle se těžko odhadují, důležitý bude zejména rozjezd soutěže. Každý bod v této soutěži bude těžké vybojovat. Já bych si přál udělat co nejdřív třicet bodů, za jak dlouho to bude, to ukáže čas,“ uzavřel Geňo.