Gólové dostihy, které čítaly deset branek, tak zcela jistě mluví za vše, když nakonec uspěl v přestřelce s Perštejnem Ostrov, který vyhrál 6:4.

„Snažili jsme se vysoko napadat a nutit soupeře k chybným rozehrávkám. Měli jsme opět dobrou část, kdy jsme si útok dobře vypracovali, ale stále nám schází dohrát to do finále,“ načal své hodnocení trenér Ostrova Jiří Štěpán.

„Bylo vidět, že Ostrov hraje vyšší soutěž, když jsme měli problém zachytit jeho tempo, a během utkání jsme ses tím museli srovnat,“ přidal svůj pohled na vývoj na hřišti exostrovský trenér ve službách Perštejna Ivan Filip.

V prvním poločase si oba týmy vytvořily několik šancí, za zmínku stojí výstavní nůžky perštejnského Exnera, které skončily na pravé tyči ostrovské svatyně. I přesto si nakonec převedl Ostrov dvoubrankové vedení do druhého dějství, a to po přesných ranách Lukáše Jankovského a Martina Psohlavce. „Postupem času jsme se srovnali, ale Ostrov byl v prvním poločase o ty dvě branky lepší, i když jsme si také vytvořili nějaké šance,“ dodal k hodnocení první pětačtyřicetiminutovky Filip.

Po změně stran pak Perštejn gólově zabral a během hry dokázal duel srovnat na 3:3. „V poločase jsme udělali několik změn a na hře to bylo znát. Přestali jsme hrát organizovaně a soupeř snížil ze standardní situace. Pak to bylo jako na kolotoči. Soupeř přidal ještě dvě branky až na stav 3:3, my dokázali dát na 5:3, poté jsme inkasovali z pokutového kopu a v závěru přidali ještě jednu branku,“ připomněl Štěpán dění na hřišti během druhé půle.

„Druhý poločas už byl hodně otevřený z obou stran a taktika šla stranou. My dokázali i přes nepříznivý stav vyrovnat na 3:3, přesto jsme pak dvakrát zbytečně inkasovali během jedné minuty a Ostrov nám odskočil o dvě branky. I když jsme dokázali snížit, závěr patřil Ostrovu,“ poukazoval Filip a hned připojil: „Nám přišli čtyři noví hráči, a stále jsme tak ve fázi, kdy sestavujeme tým, takže i přes prohru si myslím, že jsme odehráli dobré utkání.“

Lví podíl na výhře Ostrova měl především mladíček Tomáš Bursík, který sice nastoupil až do druhého poločasu, přesto však dokázal vstřelit hattrick, který byl premiérovým v kategorii mužů.

„Vyzdvihl bych hattrick Tomáše Bursíka a dvě krásně kopnuté standardní situace Perštejna. Zápas mi ukázal některé věci, které jsem potřeboval vidět. Soupeř má slušnou kvalitu a podával po celé utkání dobrý výkon. Chtěl bych touto cestou popřát trenérovi soupeře Ivanu Filipovi, ať se mu v novém angažmá daří,“ dodal závěrem trenér Štěpán.

FK Ostrov – TJ Spartak Perštejn 6:4 (2:0). Branky: Bursík Tomáš 3, Jankovský Lukáš, Psohlavec Martin, Vrba Jakub – Filinger David 2 (1 PK), Holman Jaroslav 2. Rozhodčí: Jati. Diváci: 50.

Ostrov: Vaněček – Chomát, Stan, Liška, Dušek – Kočí – Vrba, Jankovský, Horváth, Fišer – Psohlavec (stř. Süttö, Matoušek, Bursík, Toth, Karbula). Trenér: Jiří Štěpán.

Perštejn: Sabadosh – Svoboda, Chmelan, Dolejška, Maršálek – Holman, Krok, Filip, Kučera, Došek – Exner (stř. Filinger, Chorvát, Pešek, Karlík). Trenér: Ivan Filip.