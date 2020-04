„Samozřejmě rádi bychom soutěž raději dohráli, ale zdraví je na prvním místě,“ zklamaně popisuje pocity hráčů hrající asistent a gólový mág Viktorie František Nedbalý.

A není divu. Covid-19 se citelně dotkl všech sportovních odvětví, fotbal nevyjímaje. „Měli jsme větší ambice, chtěli jsme zúročit tvrdou zimní přípravu a v jarní části se pak bodově rehabilitovat z nepovedené podzimní části, už zahajovací duel jarní části na půdě Přeštic tomu nasvědčoval,“ naráží Nedbalý na jedno odehrané utkání v rámci jarní poloviny Fortuna Divize A, po kterém stadiony osiřely.

Tím přišla na pořad i finanční opatření. „Hráči byli ke klubu velmi solidární,“ prozradil pozitivní postoj hráčů ke klubu Nedbalý. Viktoriáni si tak museli po uzavření otevřených sportovišť zvyknout na samostatnost. „Každý tak individuálně trénuje podle svých možností,“ připomíná tréninkovou náplň hráčů bez spoluhráčů.

„Já chodím běhat, k tomu posilovna a také se věnuji rodině,“ prozradil třiačtyřicetiletý fotbalista. Právě na jeho gólový apetit se mohli jeho spoluhráči opět spolehnout, když v ukončené sezoně nastřílel dvanáct branek, za což bral druhé místo. „Mám radost, když mi to tam padá, ale důležitější je, abychom brali body, takže je jedno, kdo dá góly, důležitější jsou body. Klukům chci pomoci jako hráč i asistent, to jsou mé hlavní úkoly,“ poukazuje Nedbalý.

To, kdy se začne trénovat, však není zcela jasné. Výjimku trénovat v malých skupinách dostali pouze profesionální fotbalisté.

„Uvidíme, jak se situace uklidní, ale bude to hodně náročné, jelikož budeme muset opět najet na tvrdou dřinu, abychom vše dohnali. Nebude to perfektní, jelikož pokud začneme s přípravou v létě, pokud to bude možné, tak na programu budou dovolené atd. a i hráči zcela jistě budou řešit jiné problémy než fotbal,“ přemítá Nedbalý.

„Věřím, že hráči budou namotivovaní, když dostaneme zelenou,“ přeje si brzké povolení fotbalu na amatérské úrovni Nedbalý.

Toho pak čeká náročná sezona, tedy pokud se rozeběhne. „Ještě sezonu chci hrát a nasávat tak z pozice hrajícího asistenta trenérské zkušenosti po boku zkušeného trenéra Otakara Dolejše. Také se chci letos zapojit do studia A-licence, poté bych chtěl již stoprocentně trénovat. Kde to bude, to ještě nevím, ale možností je hned několik,“ dodává závěrem František Nedbalý.