Hodnotím nejen podzimní část soutěží, ale celý rok 2022 pozitivně, říká šéf KKFS

/FOTBAL/ Fotbalové soutěže v Karlovarském kraji se uložily k zimnímu spánku, čímž nastal čas k bilancování podzimní části krajských soutěží. Toho se tradičně zhostil předseda VV KKFS Tomáš Provazník, který pro Deník zhodnotil uplynulý půlrok. Prozradil, co ho potěšilo nebo co ho naopak zklamalo, a přiblížil i cíle, se kterými bude KKFS vstupovat do nového roku.

Výběr KKFS se rozloučil s Regions´Cupem. V semifinále nestačil na Středočeský KFS. | Video: Daniel Seifert