Poslední Baník

Hosté ze západu Čech vstupují do zápasu jako poslední celek tabulky, s jediným bodem na kontě. Nedobrý vstup do sezony? Ne tak úplně. Horníci v prvním kole uhráli před svými fanoušky bezbrankovou remízu se silným Hradcem Králové. Ve druhém zápase padli po „fantasmagorii“ na pražském Žižkově 2:1, když sice po třech červených kartách dohrávali remízový zápas s převahou jednoho muže v poli, ale v poslední minutě stejně inkasovali. A s dalším aspirantem na postup, brněnskou Zbrojovkou, Sokolov doma prohrál po vyrovnané bitvě až dvěma góly v poslední čtvrthodině hry.

Sázkové kurzy

Na utkání Vyšehradu se Sokolovem odpovídají kurzy realitě. Na výhru domácího nováčka Fortuna národní ligy 2,9; na hosty přece jen menší kurz 2,4. Profesionální sázkaři by zřejmě zkusili „naložit“ na Baník s tím, že se zkušený tým konečně probudí, hlavně střelecky.

Dohlíží i Chovanec

Je sobota 10. srpna 2019, dopoledne. Utkání pod taktovkou hlavního sudího Jiřího Houdka a jeho asistentů Michala Myšky a Petra Klupáka začíná. Jako delegát sleduje vystoupení aktérů Jiří Kabyl a ve VIP zóně je přítomen také předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.

První poločas bez branek

V prvním poločase má více ze hry hostující Baník. Sokolov dokáže několikrát dostat domácí pod tlak, střelami prověří vyšehradského gólmana, ale horníci pouze potvrzují špatnou koncovku z předchozích zápasů. K tomu řadu jejich akcí předčasně končí zvednutý praporek postranních rozhodčích. „Od začátku to bylo těžké, byla tam spousta ofsajdů na naší straně, které si myslím nemohly být,“ ohlíží se za utkáním sokolovský záložník David Štípek.

Zápas je ale celkově plný nepřesností, faulů, přerušování hry. Poprvé se tak odchází do kabin za stavu 0:0.

Návštěva v šatně rozhodčích

O přestávce míří podle policejního spisu, jak uveřejnil server lidovky.cz, za rozhodčími vyšehradský „šéf“ Roman Rogoz.

Neuznaný gól Sokolova

Predikce, že jestli to takhle půjde dál, Baníku tam nakonec přeci jen něco „spadne“, se ve druhém poločase potvrdí. Západočeši jdou v 50. minutě do vedení. Alespoň si to chvilku myslí jejich hráči a jeden fanoušek, který je ze sektoru hostí vydatně podporuje. David Štípek stíhá míč u rohového praporku, povede se, odcentruje do vápna a tam si brankář Vyšehradu Otáhal srazí s přispěním důrazného útočníka Marka Červenky nešťastně balon do své sítě. Konečně!

Radost baníkovců ale ukončuje hlavní sudí – ofsajd! Tázavé pohledy, rozhazování rukama… Nic platné. Gól neplatí, hraje se dál. „Situaci si samozřejmě vybavuji, Mára Červenka dával gól, ofsajd to samozřejmě nebyl,“ má jasno David Štípek. „Pamatuju si, že nám tam neuznali gól,“ připojuje se spoluhráč Stanislav Vávra.

Vyšehrad jde do vedení

O šest minut později, po rohovém kopu, skóruje Vyšehrad zásluhou Tomáše Čvančary.

Domácí sice vstřelená branka „nakopává“, ale stále aktivnějším týmem je nadále Sokolov a v 70. minutě se také dočkává vyrovnání z kopaček střídajícího Stanislava Vávry.

Jenže v 74. minutě opět úřaduje domácí střelec Tomáš Čvančara, od kterého se s notnou dávkou štěstí odráží míč mezi tyče Baníku – 2:1.

Marná snaha o vyrovnání

Ve zbytku utkání se hosté tlačí za vyrovnáním. Rozhodčí nastavuje kvůli předchozímu ošetřování čtyři minuty. V rozkouskované hře se ale baníkovci nedokáží prosadit. „Nepustili nás skoro do ničeho, a když už jsme dali regulérní gól, tak ho neuznali. Spousta otočených situací a člověk na hřišti prostě pozná, že hraje i proti rozhodčím,“ konstatuje hořce David Štípek.

Nervy na uzdě nedokáže udržet nad výroky sudích sokolovský obránce Šimon Šmehyl, a tak dostává v 92. minutě žlutou kartu. „Byla tam situace na mojí straně, kterou rozhodčí jasně otočil proti nám, a za moje námitky jsem dostal kartu. Takových věcí tam bylo ale víc, dokonce neuznaný gól,“ vzpomíná na srpnový zápas.

Dohráno

Domácí vítězí 2:1. Podle vyšetřovacího protokolu na serveru lidovky.cz do šatny rozhodčích opět přichází Roman Rogoz a vyplácí odměnu za „zvládnutý“ zápas, odměnu pro sudí a delegáta.

Sokolovský kouč František Šturma kromě toho, že zpucuje své svěřence za špatný výkon, ještě stačí upozornit na některé sporné momenty, ke kterým se ale dle směrnic nechce dále vyjadřovat.

Kdyby…

Hosté si balí věci a vrací se bez bodu na hornický západ. „Kdoví, možná právě tyhle tři body by nám pomohly k záchraně, za kterou jsme potom šli celé jaro,“ poznamenává Šimon Šmehyl.

Možná. Možná by vydržel déle na lavičce Baníku i trenér František Šturma, který byl po dalších sedmi zápasech odvolán. Možná by se mužstvo zvedlo dříve a neskončilo po podzimu s takovou ztrátou, kterou již na jaře nemohlo dohnat.

Každopádně se ale aktéři ovlivněného zápasu shodli, že tento duel nějak zvláště nevybočoval z obvyklé „normy“. Zápasů, které „vypadají“ daleko hůře, sokolovský Baník odehrál ve své čtrnáctileté druholigové historii podstatně více.

FAKTA

Vyšehrad - Sokolov 2:1 (0:0)

Branky: 56. a 74. Čvančara - 70. Vávra. Rozhodčí: Houdek - Myška, Klupák. ŽK: Čvančara, Laňka, Drozda - Machek, Červenka, Šmehyl. Diváci: 405.

Vyšehrad: Otáhal - Šandera, Švejdík, Žežulka, Mareš - Pouček (86. L. Veselý), Drobílek, Brejcha, Verner, Laňka (76. Vejvar) - Čvančara (88. Drozda). Trenér: R. Veselý.

Sokolov: Jakub Dvořák I. - Šmehyl, Hošek, Machek, Kopřiva (61. Štursa) - Štípek, Selnar (61. Vávra), Glaser, Jakub Dvořák II. - Ševčík, Červenka (76. Wermke). Trenér: Šturma.

POHLED ÚČASTNÍKA

JAKUB DVOŘÁK, tehdejší kapitán FK Baník Sokolov: „Na zápas si vzpomínám. První půli se nic moc nedělo. My byli herně lepší a oni nebezpeční z protiútoků hlavně díky Čvančarovi. Hned na začátku druhé půle jsme dali podle mě regulérní gól, který nebyl uznán,a dodnes nevím, kvůli čemu. Potom jsme obdrželi první branku z rohového kopu. Podařilo se nám vyrovnat, ale chvíli nato jsme dostali druhý gól. Na konci zápasu jsme mohli ještě vyrovnat, když jsme měli standardní situaci kousek za vápnem.“

JAK TO VŠECHNO BYLO

První poločas

Sokolov je na hřišti aktivnější, připraví si několik střeleckých pokusů, gól se Baníku vstřelit nepodaří.

Stav utkání: 0:0.

Přestávka

Do šatny rozhodčích podle vyšetřovacího protokolu zveřejněného serverem lidovky.cz vstupuje „šéf“ domácího Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz.

Druhý poločas

50. minuta. Sokolovský David Štípek centruje míč do šestnáctky Vyšehradu, tam si ho s pomocí atakujícího Marka Červenky sráží gólman domácích Otáhal do vlastní sítě. Gól však neplatí – ofsajd.

56. minuta. Tomáš Čvančara posílá Vyšehrad po rohovém kopu do vedení. 1:0.

70. minuta. Střídající Stanislav Vávra po necelých deseti minutách srovnává stav. 1:1.

74. minuta. Míč po centru trefuje Tomáše Čvančaru a Slavoj Vyšehrad vede 2:1.

Po utkání

„Bezprostředně po utkání, které rozhodčí svým výkonem ovlivnili, předal hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Houdkovi na stadionu Evžena Rošického v Praze, v šatně určené pro rozhodčí, plnění ve formě finanční hotovosti v přesně nezjištěné výši,“ píše se v obvinění s tím, že Houdek se měl dále rozdělit s asistenty Michalem Myškou a Petrem Klupákem a delegátem utkání Jiřím Kabylou. Mělo se jednat o 170 tisíc.