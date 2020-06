Spartak totiž opustil krajskou mapu, a i když se zachránil v krajském přeboru, v nové sezoně bude brázdit okresní vody, přesněji okresní přebor. Nejen o tom jsme si v exkluzivním rozhovoru pro Deník povídali s předsedou fotbalového klubu TJ Spartak Horní Slavkov Petrem Novotným.

V posledních sezonách se potýkal Horní Slavkov s nedostatkem hráčů, bylo tedy neudržitelné odhlásit tým z krajského přeboru?

Vzhledem k tomu, že na hráčskou schůzi přišlo pouze jedenáct hráčů, bylo by nezodpovědné přihlašovat tým do krajského přeboru. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že pro příští sezónu přihlásíme pouze okresní přebor.

Po třech úspěšných sezonách je to určitě zklamání?

Zklamání je to rozhodně, ale není to poprvé, kdy taková situace nastala. Tehdy jsme přihlásili krajskou 1. B třídu a postupně postupovali zpět do krajského přeboru.

S jakými cíli tedy budete vstupovat do okresního přeboru a jakým směrem se bude fotbal v Horním Slavkově v následujících letech ubírat?

V současné době musíme stabilizovat kádr a přivést starší hráče, kteří ještě nedávno hráli za B-tým. Právě z tohoto důvodu jsme přihlásili pouze okresní přebor. Jakým směrem se budeme dál ubírat, je dost těžké předpovídat. Současná situace s mládeží je dost problematická, a to nejen u nás. Budeme se postupně snažit vytvořit nový kádr, a pokud to bude reálné, tak se vrátit do vyšších soutěží.