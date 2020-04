Tým, který s tříbodovým ziskem po podzimní části krajského přeboru mužů uzavíral čtrnáctičlenný peloton, nakonec doslova utekl hrobníkovi z lopaty, když mu do klína spadla bez práce záchrana, děkovat tak mohou vyšší moci.

„Asi bych měl jásat, ale opak je pravdou, jsem z konce sezony hodně zklamaný,“ poznamenává k předčasně ukončené sezoně trenér Horního Slavkova Martin Bulíček.

„Chápu však, že jde o zdraví nás všech, a ukončené soutěže po podzimní části bez postupů či sestupů je podle mého názoru jediné spravedlivé řešení,“ přidává svůj pohled na nouzový stav, který se citelně dotkl i sportu, fotbal nevyjímaje.

„Samozřejmě pocity trenérů, kteří se se svými týmy nacházeli na opačném pólu tabulek než my, chápu,“ naráží Bulíček na týmy, které pomýšlely na postup, ale po ukončení sezony bylo rozhodnuto, že se nebude postupovat ani sestupovat, tedy ze soutěží od ČFL až po ty okresní.

„Když děláte fotbal od šesti let a poté přijde takový šok, že najednou přijde víkend a vy nemáte zápas, nejedete se podívat na jiná utkání v okolí, nedáte si tradiční pivko, klobásu, či emoce z výhry nebo zklamání z prohry, tak člověku dojde, že vlastně bez toho fotbalu nemůže být,“ připomíná trenér Spartaku své pocity, které již několik týdnů musí chtě nechtě kočírovat.

„Fotbal chybí všem, kdo ho mají trošku rádi, je to pro nás taková droga,“ upozorňuje Bulíček. Sám ale ví, že vše není jen o fotbalu. „Myslím si, že v dnešní těžké době mají kluci spoustu jiných starostí, a není to o fotbale,“ vypočítává.

„Na druhou stranu co vím, tak pár hráčů na fotbal úplně nerezignovalo a schází se, podle doporučení v malém počtu, dvakrát v týdnu pod vedením asistenta Ludvíka Tůmy na hodinové tréninkové jednotky, za což patří klukům a hlavně Lůďovi velký dík,“ vzkazuje dodatečně díky Bulíček. Nejen fotbalisté, ale i fanoušci stále vyhlížejí datum, kdy se budou moci vrátit na stadiony.

„Pořád slyšíme, jak se kolektivní sporty, společné tréninky mužstva a ostré zápasy budou uvolňovat až jako poslední, obávám se, jestli vůbec budeme moci začít trénovat v červenci na novou sezonu, která by měla začít v srpnu, protože si nedokážu představit běhat po hřišti v rouškách a bez kontaktu, protože to není fotbal, a je lepší ani nezačínat,“ přemítá Bulíček nad fotbalovou možností odehrát mistrovská utkání s rouškami.

Horní Slavkov však i přes záchranu v nejvyšší krajské soutěži stále neví, v jaké soutěži nakonec bude hrát.

„Co se týče Slavkova, uvidíme, jestli se začne v srpnu, v jaké to bude soutěži, a jestli to bude se mnou, nebo beze mne, není vůbec důležité. Situace je taková, že jestli se chtějí hráči scházet pouze na zápasy v sobotu, tak to mohou v okresním přeboru a bez trenéra, a u toho já určitě nebudu,“ vrací se Bulíček k zimní přípravě, která patřila k hodně nepovedeným.

„Chci, jak už jsem několikrát říkal, dělat fotbal a třeba skončím u přípravky, kde mají děti z fotbalu radost, těší se na každý trénink, a to pak baví každá chvilka na hřišti i vás,“ odkrývá další možnosti šéf Horního Slavkova.

Počkat na rozřešení si však musejí ve Slavkově až po skončení pandemie, pak odkryjí, kam budou fotbalové kroky směřovat.

„Uvidíme ale, jak vše dopadne, nejdříve se záhadným virem, na který mám svůj názor, a pak se v klubu rozhodneme, co bude ve Slavkově s dospělým fotbalem dále,“ vysvětluje Bulíček. Jenže vše není jen o trenéru, ale především o hráčích.

„Hráči se musí rozhodnout a uvědomit si, co mohou a hlavně chtějí fotbalu obětovat a co od něj očekávají. Troufnu si říct, že podmínky mají nadstandardní a nemusí se starat o nic jiného než přijít dvakrát v týdnu na trénink a o víkendu dát fotbalu sto procent při zápase,“ poukazuje trenér Slavkova.

Ten pak věří ve velký comeback hornoslavkovského fotbalu. „Jsem optimista a věřím, že jim tato pauza prospěje a budou na fotbal v dobrém slova smyslu nadržený, protože jim teď chybí jako mně,“ dodal závěrem Martin Bulíček.