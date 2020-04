Přišlo konečné rozhodnutí. Fotbalové soutěže od ČFL až po ty okresní dostaly totiž definitivní stopku, a tak fotbalisté mají před sebou dlouhou dovolenou. Když vše dobře dopadne, nejméně pět měsíců, prakticky ze zimní přípravy tak naskočí rovnou do té letní.

„Dva a půl měsíce tvrdé práce v podstatě k ničemu,“ narážel na zrušení jarní části Fortuna Divize A kapitán mariánskolázeňské Viktorie Michal Drahorád.

„Spousta lidí si ze mě dělala srandu, že jsme se zachránili, že je to úspěch, ale takhle to neberu,“ připomněl Drahorád dvě důležitá stanoviska. Prvním bylo konečné pořadí k 8. dubnu, druhým pak, že kluby nepostupují a nesestupují, vyjma případů stanovených rozhodnutím.

„Věřil jsem, že na jaře uděláme hodně bodů, pohybovali jsme se kolem osmého místa, ale bohužel,“ smutně poznamenal šéf kabiny Viktorie.

„Předčasné ukončení sezony nás velmi mrzí,“ vstřebával ukončující verdikt záložník ostrovského FK, tedy účastníka Fortuna Divize B, Martin Matoušek.

„Myslím si, že jsme svou kvalitu mohli potvrdit i v jarní části soutěže, ale na druhou stranu vzhledem k vážným okolnostem se ukončení dalo očekávat,“ přemítal Matoušek. O tom jestli se vůbec rozeběhne nový ročník, se rozhodne až za několik měsíců.

„Budeme doufat, že nová sezona začne tak, jak má, a co nejdříve se začneme připravovat společně s týmem. Snad pak bude sezona 2021 stejně dobrá jako ta letošní a hlavně se dohraje,“ připomněl Matoušek historické páté místo v podání ostrovského FK v divizní soutěži.

„Nejsem moc rád, že sezóna takhle skončila, protože si myslím, že jsme na ni byli dobře připraveni, a hlavně tedy aspoň já se na ten boj těšil,“ podotkl ke zrušení jarní části Josef Hudec, univerzál karlovarské Slavie, tedy týmu hrajícího ČFL.

„Proti Příbrami jsme se nastartovali, to byl pro nás skvělý vstup do sezóny a já osobně věřil a doufal, že můžeme stoupat v tabulce výše,“ připomněl pouze jedno utkání, které se odehrálo v rámci jarní části.

„Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, a myslím si, že je to dobré rozhodnutí,“ nakonec kvitoval ukončení sezony Hudec.

„Myslím, že jiná možnost než ukončení soutěží nebyla možná, minimálně u nejnižších soutěží. Všichni asi dobře víme, jak je to s náhradními termíny v týdnu, kde je pro spoustu oddílů velmi těžké dát dohromady kompletní jedenáctku. Chápu, že to spoustu týmů na postupových pozicích zklame, ale jiné řešení asi není. Je to jen sport, a i když fotbal máme rádi, zdraví je přednější,“ přidal svůj pohled na aktuální situaci Daniel Petrovič, který hájí barvy novohamerského FC v okresní III. třídě Karlovarska.