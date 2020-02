Honzo, chytal jsi v neděli, potom hned v pondělí. Je to pro brankáře hodně náročné?

Zejména jsem rád, že jsem v bráně. Každé odchytané utkání je pro mě velmi dobré. Je to hodně náročné, to bez debat. Jsem vděčný za každou minutu, kterou mohu v zápase odehrát. V Karlových Varech chytá Filip Novotný naprosto fantasticky, trenéři tudíž nemají moc velké důvody k tomu, aby brankáře otočili. Jsem rád za každou minutu v Extralize i Chance lize. Na obou stranách jsou to kvalitní zápasy. Chytám u mužů, což je samozřejmě lepší než juniorská soutěž. Jsem rád, že můžu v Sokolově být. Situace se vyvinula tak, že jsem tu, a snažím se odvádět co nejlepší práci.

Z pohledu Baníku nebyla první perioda v utkání s Jihlavou dobrá…

Na Dukle je znát, že chce hrát play-off. Mají hodně kvalitní tým, i když se jim zpočátku příliš nedařilo. Můj osobní názor je, že z předkola postoupí. Mají tam na to lidi, hráče s obrovskou rychlostí, kteří jsou šikovní. Pokud se to Jihlavě dobře sejde, může podle mého názoru dojít hodně daleko. V zápase s námi na nás vletěli v prvních dvaceti minutách a my jsme na to nedokázali zareagovat.

Další třetiny se už zdály herně mnohem lepší…

Ano, začali jsme se více pohybovat. Dokázali jsme vybojovat spoustu puků, měli jsme nějaké gólové šance. Jenže soupeř si výsledek už pohlídal díky své zkušenosti. Proti tak kvalitnímu mužstvu se skóre těžko otáčí.

S čím chcete jít do následujících zápasů, které vás ještě před koncem sezony čekají?

Už nemáme co ztratit, můžeme pouze získat. Do každého zápasu půjdeme na sto procent a budeme se pokoušet urvat co nejvíce bodů. Nikdo z nás nechce skončit na posledním místě, tudíž do duelů dáme naprosté maximum.

Čekají vás další domácí zápasy, jaké jsou cíle?

Na ledě odevzdáme maximum, které v každém z nás je. Pokud body přijdou, budeme rádi, pokud nepřijdou, tak nepřijdou. Takový je hokej. S tím se nic dělat nedá. Musíme hrát jako jeden tým – bruslit, srážet se, bojovat. Zejména musíme hrát pro naše fanoušky, protože i když jsme poslední, tak nám neustále fandí.

I za stavu 2:6 nás podporují a jsou s námi. I kvůli nim musíme zabrat. Ačkoli sem nechodí tolik lidí jako třeba do Českých Budějovic, tak atmosféra na Baníku je dobrá. Je tu poměrně malý zimní stadion, tudíž i menší počet návštěvníků dokáže udělat famózní atmosféru. Klobouk dolů před našimi fanoušky. Chtěl bych je pozvat na další zápasy a říct jim, ať nadále drží s námi za jeden provaz,a já věřím, že utkání ubojujeme. (kas)