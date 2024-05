Kam za fotbalem o víkendu v kraji: Františkovy Lázně vyzvou ve šlágru Sokolov B

Fotbalový víkend v kraji opět nabídne zajímavý namíchaný koktejl. Vyrazit tak mohou fanoušci nejen do Drahovic, kde se představí třetiligové Slavia, ale také do Ostrova či Františkových Lázní, kde budou na pořadu divizní bitvy. Krajský přebor mužů okoření několik derby, zatímco v krajské I. A třídě bude na programu bitva dvou nejlepších celků, kdy druhé Františkovy Lázně vyzvou první Sokolov B. V I. B třídě čeká Horní Slavkov výjezd do Lipové, která v domácím prostředí pouze jednou musela skousnout prohru, což slibuje zajímavou podívanou. O víkendu pak odstartují nadstavbovou část nejen krajské soutěže dorostu, ale také okresní přebor mužů Sokolovska.

