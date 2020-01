Ten má za sebou téměř měsíc působení na západě Čech, během kterého poznává svůj nový tým a společně s asistentem Vítem Vrtělkou vedl baníkovce už ve třech přípravných zápasech. Zatím s pozitivní bilancí dvou vítězství nad divizními soupeři a porážkou od prvoligové Viktorie Plzeň.

Během necelého měsíce nejenomže tým odehrál tři utkání, do kabiny Baníku přišlo i několik hráčů na testy, jak jsme již informovali. K těm trenér Pilný říká: „Viděli jsme pozitivní věci ohledně hráčů, u kterých budeme chtít, aby u nás zůstali.“

Během tří zápasů se ukázalo, co je jedním z bolavých míst baníkovského áčka. „Ukazuje se, že tým jako celek má problém navzájem se povzbudit v průběhu zápasu, kdy se pro nás situace nevyvíjí dobře. Jde o mentalitu týmu, na které budeme ještě muset zapracovat. Po dvou rychle inkasovaných brankách proti Plzni nebyl v týmu jediný hráč, který by to nějakým způsobem chtěl zvednout. Tohle jsou ty důležité věci, které od hráčů chceme vidět,“ říká jednoznačně trenér.

„Buď musíme zkusit udělat lídra z někoho, kdo tu je, nebo lídra přivést. To ale hledá spousta týmů, netýká se to jen nás,“ uvědomuje si a dodává: „Tenhle problém koresponduje s tím, jak vypadaly zápasy na podzim v lize. Po obdržené brance se mužstvo zkrátka nedokáže sebrat. Chceme v hráčích, kteří tady jsou, probudit odvahu porvat se s tím.“

Během minulého týdne se podařilo dotáhnout hostování Bidjeho Manzii, který v Baníku už hrál před čtyřmi lety a dařilo se mu. „Bidje je už poměrně zkušený hráč, to byla jedna z důležitých věcí, proč jsme se pro něj rozhodli. Na druhou stranu my budeme potřebovat střílet góly. A kvůli tomu přichází a budeme je od něj očekávat. Když byl v Sokolově poprvé, byl schopný branky střílet, v lize poté tolik nehrál. Vkládáme do něj naděje, že nám pomůže jak ve hře, tak v efektivitě,“ věří Pilný konžskému forvardovi.

Kromě mentální odolnosti týmu vidí trenér Pilný jako důležitou součást herního projevu mužstva především obrannou činnost. Baník bude na jaře dohánět bodové manko na týmy před sebou a Pilný má jasno: „Musíme to vzít od základu. První věc je být pevnější vzadu. I když si představujeme, že bychom chtěli být efektivní, nepředpokládám, že v každém zápase vstřelíme tři nebo čtyři branky a budeme schopni každého přestřílet,“ zůstává kouč realistou. „Musíme tak mít dobrou defenzivu a od toho se můžeme odrazit směrem dopředu. Mužstvu se ale špatně hraje, když cítí, že není pevné vzadu. Tak to je odjakživa,“ je přesvědčen.

A jak se novému kouči na Baníku zatím pracuje? „Výborně! Máme vytvořené velice slušné podmínky pro tréninkovou činnost. Můžeme využívat hřiště, umělou trávu nebo bazén. Všechno je od sebe kousek. Materiální vybavení je v kontextu druhé ligy velice dobré. Co se týče trénování, jsem na Baníku maximálně spokojený. A můžu upřímně říct, že i hráči v rámci svých možností pracují velmi dobře.“

Pilný má za sebou druholigová trenérská angažmá v Hradci Králové nebo na Žižkově, působil i v ligové Příbrami a může tak srovnávat: „Každý klub má něco. V Hradci je všechno takříkajíc zajeté díky tomu, že je to městský a poměrně veliký klub. Na Žižkově to mělo vždycky nádech dlouhé tradice klubu, ale negativem bylo cestování mezi jednotlivými hřišti nebo využívání dalších prostorů, i vzhledem k dopravě v Praze. V Příbrami bylo všechno víceméně také po ruce a bylo to podobné jako tady,“ přemítá. „Celkově máme na Baníku velice dobré podmínky pro druhou ligu,“ říká závěrem trenér Bohuslav Pilný. (fkb)