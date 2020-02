Odchovanec Tachova Luboš Kovář, který prošel i plzeňskou Lokomotivou, je v nominaci české basketbalové reprezentace na kvalifikační zápasy o mistrovství Evropy 2021 s Dánskem a v Litvě. Pro devatenáctiletého hráče Svitav jde o druhý reprezentační sraz. Na nynějším kempu je nejmladším basketbalistou.

„S ostatními kluky se znám, protože hrajeme proti sobě v lize. Jsou v pohodě, se všemi se mohu bavit a do týmu jsem zapadl bez problémů,“ odpověděl Kovář na dotaz, jak ho přijali reprezentační matadoři.

Pozvánka na první dva duely Kováře překvapila. „Nominaci jsem moc nečekal, protože se mi tuto sezonu příliš nedaří. Moje výkony jsou nahoru dolů, někdy se mně zápas povede, jindy nikoliv. Zpočátku jsem nominaci nemohl uvěřit, ale nakonec jsem byl strašně rád, že jsem dostal další příležitost,“ svěřil se rodák z Planéu Mariánských Lázní.

Češi mají postup na evropský šampionát jistý bez ohledu na výsledek kvalifikace, protože jsou jednou ze čtyř pořadatelských zemí. „Motivace nám ale v kvalifikaci scházet nebude. Chceme vítězit už kvůli fanouškům, kteří nás přijdou podpořit. I když máme Euro jisté, musíme divákům ukázat, že chceme vyhrát a že se na zápasy nevykašleme,“ slíbil Luboš Kovář.

Basketbalová reprezentace touží uspět nejprve s Dánskem a proti Litvě už kvůli tomu, že v červnu ji čekají utkání o postup na olympiádu 2020 v Tokiu. „Když se nám bude dařit už proti Dánům a Litvě, získáme sebevědomí, což je důležité pro olympijskou kvalifikaci. A navíc kvalifikační zápasy o Euro budou dobré jako příprava na evropský šampionát,“ uvedl pivot reprezentace a Svitav.

Největším konkurentem Česka podle Kováře bude Litva. Kromě ní se národní tým utká ještě s Dánskem a Belgií. Do kvalifikace o Euro Češi vstoupí v pátek od 20.10 hodin v Pardubicích duelem s Dánskem. V pondělí hrají v Litvě. „Ještě nevím, jestli budu do zápasů nominovaný. Měl bych se to dozvědět ve čtvrtek,“ řekl Kovář.

Přestože se postupně zabydluje v reprezentaci dospělých, může hrát i za národní tým do 20 let. V seniorské kategorii by se ale rád udržel. „Domácí mistrovství Evropy je pro mě velkou motivací,“ vysvětlil.

Basketbalista vysoký 204 centimetrů a vážící 105 kilogramů krátce vrátil ke skončenému Českému poháru. „Hodnotím ho docela kladně, protože jsme obhájili bronzové medaile z roku 2018. Máme hodně zraněných hráčů, což bylo těžké obzvlášť v semifinále proti Nymburku. Tři čtvrtiny zápasu jsme mu byli vyrovnaným soupeřem, pak ale Nymburk zapnul a zápas rozhodl (100:73, pozn. aut.). Utkání o bronz s Opavou bylo soubojem týmů s mnoha zraněnými hráči. Povedlo se nám vyhrát docela velkým rozdílem (97:77, pozn. aut.),“ ohlédl se Luboš Kovář.

Zápasy kvalifikace ME 2021

21. 2. ČR – Dánsko, 20.10 hodin

24. 2. Litva – ČR, 18.30 hodin

26. 11. ČR – Belgie

29. 11. Dánsko – ČR

19. 2. 2021 ČR – Litva

22. 2. 2021 Belgie – ČR

Kvalifikační klíč: 32 evropských týmů bylo rozděleno do osmi skupin včetně pořadatelů České republiky, Gruzie, Itálie a Německa. Z každé skupiny postupují tři nejlepší celky na evropský šampionát. V případě, že jeden z pořadatelů je na čtvrtém, tedy nepostupovém místě, postoupí pouze první dva celky a pořadatel.